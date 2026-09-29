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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 18:22

Inadimplência das famílias no crédito livre atinge novo recorde e chega a 8% em agosto, mostra BC

Entenda as causas do recorde de inadimplência e seu impacto na economia

Entenda as causas do recorde de inadimplência e seu impacto na economia

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
A inadimplência das famílias no crédito livre, em que as condições são livremente pactuadas entre bancos e clientes, atingiu um novo recorde e chegou a 8% em agosto, segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta terça-feira (29). É o maior nível da série histórica da autoridade monetária, iniciada em março de 2011.
A alta mensal foi de 0,2 ponto percentual, enquanto o aumento em 12 meses até agosto foi de 1 ponto percentual nessa modalidade. O indicador de inadimplência do Banco Central considera as operações com atraso superior a 90 dias.

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