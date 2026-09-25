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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 19:02

Lula veta bets a nove dias das eleições e contraria medidas da própria gestão

Pacote inclui projeto de lei que criminaliza exploração das apostas esportivas

Pacote inclui projeto de lei que criminaliza exploração das apostas esportivas

Marcelo Camargo/Agência Brasil / Divulgação/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta sexta-feira (25) uma medida provisória para jogar as apostas online na ilegalidade em todo o país, após vender, desde 2024, 35 outorgas de R$ 30 milhões com permissão para explorar a atividade por cinco anos.
O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que disse que os governos anteriores trataram o tema com vergonha e descaso.

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