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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 13:50

Brasil promulga acordo de livre comércio entre Mercosul e EFTA

Tratado prevê a ampliação do comércio e dos investimentos entre os dois blocos, com redução de barreiras técnicas

Tratado prevê a ampliação do comércio e dos investimentos entre os dois blocos, com redução de barreiras técnicas

Agência Brasil
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Agências

O Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) foi promulgado nesta sexta-feira (25) no Decreto Presidencial nº 13.126, publicado no Diário Oficial da União.

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