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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 18:18

TST deve julgar dissídio dos trabalhadores da Caixa na terça-feira (29)

Bancários estão em greve desde 10 de setembro

Bancários estão em greve desde 10 de setembro

Folhapress/Reprodução/JC
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Agências
O TST (Tribunal Superior do Trabalho) deve julgar na terça-feira (29), às 14h30min, o dissídio coletivo dos trabalhadores da Caixa Econômica Federal, que estão em greve desde o dia 10 de setembro.
A convocação foi anunciada nesta quinta-feira (24) pelo presidente do tribunal, ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, antes da sessão da SDC (Seção Especializada em Dissídios Coletivos) que julgou a situação da greve dos Correios.

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