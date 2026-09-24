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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 17:52

Governo federal anuncia contenção total de R$ 16,1 bi em despesas em 2026

Relatório prevê redução de despesas para almejar superávit fiscal

Relatório prevê redução de despesas para almejar superávit fiscal

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
O governo federal anunciou, no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do quarto bimestre, divulgado na manhã desta quinta-feira (24) pelos ministérios do Planejamento e da Fazenda, uma contenção total de R$ 16,1 bilhões, sendo R$ 2,4 bilhões em bloqueio e R$ 13,6 bilhões em contingenciamento. Trata-se de uma redução de R$ 1,9 bilhão frente à contenção do terceiro bimestre, que era de R$ 17,9 bilhões.

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