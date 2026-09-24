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CapaEconomiaBancos

Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 11:55

Greve da Caixa trava financiamentos e acende alerta no setor imobiliário e de construção civil

Plano de saúde é principal impasse para fim da greve

Plano de saúde é principal impasse para fim da greve

Dijair Brilhante /SindBancários/Divulgação/JC
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Giovanna Sommariva
Giovanna Sommariva Editora Assistente
Chega ao 15º dia a greve dos bancários da Caixa em todo o País nesta quinta-feira (24). A mobilização é motivada principalmente por um impasse nas negociações relacionadas ao plano de saúde da categoria. Após a audiência de mediação no Tribunal Superior do Trabalho (TST), promovida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), encerrar sem acordo na quarta-feira (23), a Caixa comunicou, na manhã desta quinta, o ajuizamento de dissídio coletivo. A questão afeta financiamentos imobiliários e, consequentemente, o setor imobiliário como um todo. 

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