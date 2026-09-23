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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 08:43

Greve da Caixa entra no 13º dia sem acordo

Trabalhadores da Caixa, do Banco do Brasil e dos Correios iniciaram paralisações em 10 de setembro

Trabalhadores da Caixa, do Banco do Brasil e dos Correios iniciaram paralisações em 10 de setembro

Google/Reprodução/JC
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Agências
A Caixa Econômica Federal pretende resolver o conflito com os bancários para encerrar a greve nacional por meio de negociação e não deve levar o caso para a Justiça, em dissídio coletivo no TST (Tribunal Superior do Trabalho), como havia planejado no início.
Trabalhadores da Caixa, do Banco do Brasil e dos Correios iniciaram paralisações em 10 de setembro e apenas o BB chegou a acordo e encerrou o movimento. Na Caixa, a greve entra no 13º dia nesta quarta-feira (23). Nos Correios, o caso deve ser decidido pelo TST nesta quinta (24).

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