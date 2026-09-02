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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 16:59

Veja quem votou contra e quem foi a favor da PEC pelo fim da escala 6x1 na CCJ do Senado

Votação foi simbólica, sem contagem de votos, mas alguns senadores se manifestaram contra a PEC

Votação foi simbólica, sem contagem de votos, mas alguns senadores se manifestaram contra a PEC

Pedro França/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou nesta quarta-feira (2) o relatório da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que reduz a jornada de trabalho e acaba com a escala 6x1.
 
A votação foi simbólica, sem contagem individual dos votos. Quatro senadores, no entanto, se posicionaram contra a proposta e pediram que a manifestação fosse registrada: Rogério Marinho (PL-RN), Jaime Bagattoli (PL-RO), Tereza Cristina (PP-MS) e Hamilton Mourão (Republicanos-RS).
 
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