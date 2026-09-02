Índices ligados à inflação lideram valorização na renda fixa em agosto, diz B3

Os investimentos atrelados à inflação foram os destaques da renda fixa no mês de agosto, segundo levantamento da B3 publicado nesta quarta-feira (2). As três referências que mais se valorizaram no período foram Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 10 anos B3 (TP10), seguido do Índice DAP5 B3 (IDAP5) e do Índice de Debêntures Incentivadas Ultra Qualidade IPCA B3 (IDIC).
O TP10 avançou 1,78% no mês; o IDAP5, 1,48%, e o IDIC, 1,47%. O líder do ranking acompanha o desempenho de uma carteira formada por títulos públicos federais atrelados ao IPCA com prazo de 10 anos, enquanto o segundo colocado reflete o comportamento dos contratos futuros de Cupom IPCA (DAP).
Já o terceiro reúne debêntures incentivadas ligadas à inflação e pode ajudar investidores a seguir papéis privados com proteção ao IPCA.
Também figuraram entre os principais desempenhos do mês o Índice de Títulos Públicos de Prazo Curto 2 anos B3 (TP02) e o Índice de Títulos Públicos de Prazo Curto 5 anos B3 (TP05), ligados a prazos mais curtos.
Entre os índices de crédito privado, destacaram-se o Índice de Debêntures Ultra Qualidade DI B3 (IDEU) e o Índice de Debêntures AAA DI B3 (IDEB), relacionados a crédito.
Os índices da B3 servem como referência para ETFs (Exchange Traded Funds), fundos negociados em bolsa que buscam replicar o desempenho de uma carteira específica de ativos. O desempenho deles também ajuda a acompanhar o comportamento de ETFs de renda fixa listados na B3.