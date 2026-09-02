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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 16:02

Comissão aprova fim da escala 6x1 e votação vai a último estágio, no plenário do Senado

Aprovação na CCJ é penúltima etapa da tramitação

Aprovação na CCJ é penúltima etapa da tramitação

Marcelo Casal/Agência Brasil/JC
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Agências
A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou nesta quarta-feira (2) o relatório da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que acaba com a escala 6x1, em que o trabalhador tem apenas um dia de folga semanal.
 
A proposta foi aprovada em votação simbólica, quando não há declaração ou contagem de votos.
 
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