Leilão da Rota Integração do Sul é adiado para o próximo ano

Rota Integração do Sul, que abrange trechos das BRs-116/158/392/290 dentro do Rio Grande do Sul, inicialmente estava previsto para ser disputado em dezembro deste ano Ministério dos Transportes, o projeto precisou ser reformulado para incorporar as contribuições recebidas da sociedade civil e a perspectiva agora é que o certame seja realizado em 2026. O leilão da concessão da chamada, que abrangedentro do Rio Grande do Sul, inicialmente estava previsto para ser. No entanto, de acordo com informações doo projeto precisou ser reformulado para incorporar as contribuições recebidas da sociedade civil e a perspectiva agora é que o certame seja

Ainda segundo a pasta, também foi necessário incluir no estudo os impactos na infraestrutura local decorrentes dos eventos climáticos de 2024 (as enchentes que atingiram o Estado), bem como “adequar o projeto às diretrizes da Portaria nº 995, que institui a Política Nacional de Outorgas Rodoviárias e orienta a modernização, padronização e otimização dos contratos de concessão de rodovias federais”.

O ministério, por meio de nota, afirma que o cronograma detalhado será divulgado após a conclusão das etapas de análise e aprovação necessárias. Somente em Capex (investimento de capital, como infraestrutura, equipamentos e tecnologia) e Opex (operações como socorro médico e mecânico, por exemplo) o aporte da empresa que vencer a concorrência deverá exceder o patamar de R$ 9 bilhões.

No total, serão 674,1 quilômetros repassados à iniciativa privada, por um prazo de 30 anos. A definição exata dos trechos que serão concedidos ainda será determinada. Entretanto, cidades como Porto Alegre, Camaquã, Santana da Boa Vista, Santa Maria e Cruz Alta deverão compor a Rota Integração do Sul.

Um dos critérios para definir o ganhador do leilão será o menor valor de tarifa a ser praticado. Hoje, não há praças de pedágio funcionando nos segmentos que serão ofertados e não existe previsão de instalação de praças físicas na concessão, porque se analisa a possibilidade de uso do sistema de livre passagem (free-flow), ou seja, com a utilização de pórticos de cobrança eletrônica.

Sobre a postergação do leilão da Rota Integração do Sul, o presidente da Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura, Paulo Menzel, argumenta que o mercado não recebe bem notícias como essa. “O pior câncer é a incerteza, não saber o que vai acontecer”, ressalta o dirigente. Ele frisa que situações como essa se somam a outras intranquilidades, como as questões jurídicas e regulatórias no Brasil. “Se você não tem certeza do que vai fazer, não anuncia, não cria a expectativa”, reforça Menzel.

blocos 1 (com 454 quilômetros) e 2 (409 quilômetros) . Se somadas, essas concessões representam cerca de 1,5 mil quilômetros em estradas, ou seja, quase 10% do total da malha rodoviária no Rio Grande do Sul. Além do certame da Rota Integração do Sul programado pela União, o governo estadual prevê, para o próximo ano, o leilão de dois grupos de rodovias:Se somadas, essas concessões representam cerca de 1,5 mil quilômetros em estradas, ou seja, quase 10% do total da malha rodoviária no Rio Grande do Sul.

As concessões estaduais preveem uma contrapartida de R$ 12 bilhões na melhoria das rodovias envolvidas. O bloco 1 compreende trechos da ERS-128, ERS-129, ERS-130, ERS-135, ERS-324 e RSC-453. Já o bloco 2 envolve a ERS-020, ERS-040, ERS-115, ERS-118, ERS-235, ERS-239, ERS-466, ERS-474 e a construção da ERS-010, na região Metropolitana de Porto Alegre.

Quanto à projeção de ter grandes concessões rodoviárias no Rio Grande do Sul concentradas no próximo ano, o presidente da Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura destaca que há recursos disponíveis no mercado para que haja interessados em todas essas iniciativas. Contudo, Menzel enfatiza que o apetite dos empreendedores depende da modelagem dessas concessões.