Como imobiliária gaúcha administra condomínios até no Nordeste sem ter agência na região

Se antigamente a Guarida só atendia condomínios nos bairros onde tinha uma unidade física, hoje a imobiliária de Porto Alegre amplia sua atuação pelo Brasil, com clientes até no Nordeste. A CEO do negócio, Júlia Dal Santo, 31 anos, revela que esse movimento é resultado do uso da tecnologia e da Inteligência Artificial (IA). Mesmo assim, a sucessora da empresa se surpreende com o número de pessoas que ainda querem ir até uma agência, nem que seja para tomar um café.

“Ressignificamos tudo. Um dos pontos que a gente fez muito forte foi o movimento de expansão porque, quando eu assumi, em 2022, só podia atender um novo condomínio se a gente fizesse uma agência na região”, diz.

Segundo Júlia, poucas empresas conseguem sustentar um atendimento de gestão condominial à distância. A Guarida, atualmente, está presente em oito estados (Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Mato Grosso e Rio Grande do Sul).

Outro setor impactado pela tecnologia foi o de locação. Há 10 anos, para uma pessoa alugar um imóvel, precisava de fiador, assinatura de contrato e reconhecimento em cartório. Hoje, com tudo online, o aluguel é formalizado no mesmo dia.

empreendedora “A questão do digital nos ajudou muito, fora a estrutura de governança da empresa como um todo, que conseguimos chegar a um modelo muito bom. Temos conselheiros externos, então, todo o movimento de tomada de decisão é profissionalizado”, detalha a

A plataforma utilizada pela Guarida serve para automatizar e gerar autoatendimento, mas o que é do ser humano permanece, reforça Júlia. Foram realizados, neste ano, por exemplo, inúmeros eventos para síndicos e conselheiros de condomínios.

Outra mudança de perfil no mercado foi a chegada dos síndicos profissionais. “Antes só existia síndico morador, hoje há síndico profissional em grande parte dos condomínios. Tu não estás mais lidando com um morador, mas sim com uma empresa.”

Uma das estratégias de crescimento no Rio Grande do Sul foi a parceria com a Foxter. O time de corretores da Guarida migrou para a marca. “Fizemos uma integração entre processos, mas é uma parceria estratégica. O objetivo é ganhar força de venda e sinergia entre imóveis. Quando eu tinha só a Guarida, eram 40 corretores e 6 mil imóveis. Agora, com a Foxter, há 30 mil imóveis e 400 corretores”, mensura, sobre a aproximação das empresas, realizada em 2023.

“A gente tem muito foco na parte de condomínios e na de locação. Sempre teve uma área de vendas, mas queríamos uma estratégia para poder expandir. Foi a melhor coisa que fizemos”, avalia. No ano passado, a Guarida abriu uma unidade em Curitiba e hoje soma 50 condomínios na cidade.

No Litoral Norte, o terreno também está fértil, com 600 condomínios na carteira. “Estamos há quase 20 anos no Litoral, e é fantástico. É um mercado que só cresce”, celebra Júlia, já de olho na aproximação dos 50 anos da empresa que recebeu de seu pai e tios, a ser celebrado em 2027.