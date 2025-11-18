Banco Master tinha aberto escritório em Porto Alegre em 2023

liquidação decretada pelo Banco Central (BC) nesta terça-feira (18) escritório físico em Porto Alegre em 2023. Na época, o conglomerado afirmava que o investimento no Rio Grande do Sul fazia parte da expansão nacional. ( Confira a entrevista realizada na época Embora sua atuação tenha se consolidado no digital, o Banco Master, que teve, tinha aberto um. Na época, o conglomerado afirmava que o investimento no Rio Grande do Sul fazia parte da expansão nacional. (.)

Ficava em um prédio de alto padrão da avenida Carlos Gomes, nº 400, quarto andar, no bairro Boa Vista, e era o segundo escritório do Banco Master no Brasil. No local, havia salas de reuniões, cozinha e um ambiente compartilhado com diversos computadores.

Executivos de São Paulo vieram à cidade para um evento de networking com potenciais clientes no Country Club. A operação gaúcha abriu sob a chefia de Renato Ventura Villela, que atuava como superintendente regional para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O Banco Master foi criado como um misto de banco de investimento e merchant bank. Em seu conselho consultivo, estavam nomes como Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF); Gustavo Loyola, economista; e Geraldo Magela, ex-diretor do Banco Central (BC).

Em São Paulo, o banco havia recém comprado 100% de um edifício, onde o Hotel Fasano fazia a operação. Era um hotel no Itaim Bibi, uma região nobre de São Paulo, muito próxima do mercado financeiro, três ou quatro quadras da Faria Lima. Atualmente, conforme o site do Master, há escritórios apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do banco, foi preso pela Polícia Federal na noite desta segunda-feira.