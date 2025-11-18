Banco Master tinha aberto escritório em Porto Alegre em 2023

Embora sua atuação tenha se consolidado no digital, o Banco Master, que teve liquidação decretada pelo Banco Central (BC) nesta terça-feira (18), tinha aberto um escritório físico em Porto Alegre em 2023. Na época, o conglomerado afirmava que o investimento no Rio Grande do Sul fazia parte da expansão nacional. (Confira a entrevista realizada na época.)
Ficava em um prédio de alto padrão da avenida Carlos Gomes, nº 400, quarto andar, no bairro Boa Vista, e era o segundo escritório do Banco Master no Brasil. No local, havia salas de reuniões, cozinha e um ambiente compartilhado com diversos computadores.
Executivos de São Paulo vieram à cidade para um evento de networking com potenciais clientes no Country Club. A operação gaúcha abriu sob a chefia de Renato Ventura Villela, que atuava como superintendente regional para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
O Banco Master foi criado como um misto de banco de investimento e merchant bank. Em seu conselho consultivo, estavam nomes como Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF); Gustavo Loyola, economista; e Geraldo Magela, ex-diretor do Banco Central (BC).
Em São Paulo, o banco havia recém comprado 100% de um edifício, onde o Hotel Fasano fazia a operação. Era um hotel no Itaim Bibi, uma região nobre de São Paulo, muito próxima do mercado financeiro, três ou quatro quadras da Faria Lima. Atualmente, conforme o site do Master, há escritórios apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro.
O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do banco, foi preso pela Polícia Federal na noite desta segunda-feira.