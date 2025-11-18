Aumento médio de 19,53% das contas de luz da CEEE Equatorial vigora no sábado

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou nesta terça-feira (18), durante a sua reunião ordinária de diretoria, uma elevação de 19,53% de efeito médio nas tarifas da CEEE Equatorial a ser percebido por seus consumidores em geral. O impacto na conta de luz começará a ser percebido no próximo sábado (22),

Jornal do Comércio (JC) já havia antecipado essa tendência que era apontada na minuta do voto do processo do reajuste da distribuidora gaúcha que tinha como relator o diretor da agência, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Com a decisão dessa terça-feira, a classe residencial (B1) na área da concessão da CEEE Equatorial terá um aumento de 21,76%. Já o reflexo médio nas tarifas dos clientes ligados em alta tensão (como as indústrias) será de 12,36%. Para os consumidores de baixa tensão, em geral, a elevação será de 21,82%.

A CEEE Equatorial fornece energia para 72 municípios do Rio Grande do Sul espalhados pelas regiões Metropolitana (inclusive Porto Alegre), Sul, Centro-Sul, Campanha, Litoral Norte e Sul. No ano passado, a concessionária teve um reajuste de efeito médio de 4,67%, sendo um incremento de 4,23% para os clientes residenciais. O consumo de energia elétrica em sua área de concessão representa um faturamento anual da ordem de R$ 5,3 bilhões para a distribuidora gaúcha.