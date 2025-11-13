Aneel aponta para aumento médio das tarifas da CEEE Equatorial de 19,53%

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sinalizou que deve aprovar um reajuste para a CEEE Equatorial de efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 19,53%. A decisão oficial sairá apenas durante a reunião da diretoria do órgão regulador marcada para terça-feira (18), contudo o percentual já consta na minuta do voto do processo, que tem como relator o diretor da agência, Gentil Nogueira de Sá Júnior.

Confirmada a posição prévia da Aneel, o efeito na conta de luz para os consumidores conectados na alta tensão (indústrias) da distribuidora gaúcha será de 12,36%, em média. Já para os clientes ligados na baixa tensão será por volta de 21,82%. Para a classe residencial (B1), o impacto deve ser de 21,76%. O reajuste da concessionária começa a vigorar no próximo dia 22.