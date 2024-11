Aneel confirma reajuste médio de 4,67% para a CEEE Equatorial

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou um reajuste nas tarifas da CEEE Equatorial com efeito médio para os consumidores da concessionária de 4,67%. O aumento começará a vigorar a partir da próxima sexta-feira (22). O percentual foi confirmado na manhã desta terça-feira (19) em reunião de diretoria do órgão regulador do setor elétrico e já constava na minuta do voto diretor da Aneel, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, publicado na semana passada. autorizou umcom efeito médio para os consumidores da concessionária. O aumento começará a vigorar a partir da próxima sexta-feira (22). O percentual foi confirmado na manhã desta terça-feira (19) em reunião de diretoria do órgão regulador do setor elétrico e jádo relator do processo, o, publicado na semana passada.

Cada classe específica de cliente da distribuidora gaúcha terá um impacto distinto na sua conta de luz. Para os consumidores conectados em alta tensão (como o setor industrial) o reflexo será de um aumento de 5,39% e para os em baixa tensão (que envolve, assim como o segmento residencial, usuários do meio rural e pequenos comércios) ocorrerá um incremento de 4,42%. Especificamente para os clientes residenciais (classe B1), será estipulado uma alta de 4,23% na tarifa.

Durante o processo de reajuste da distribuidora, são considerados elementos como o índice de inflação estabelecido no contrato (IGP-M ou IPCA) e repassados os custos com compra e transmissão de energia e os encargos do setor elétrico que custeiam políticas públicas estabelecidas por meio de leis e decretos. De acordo com dados da Aneel, a CEEE Equatorial atende atualmente em torno de 1,95 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual de aproximadamente R$ 5 bilhões.

A empresa fornece energia para 72 municípios do Rio Grande do Sul espalhados pelas regiões Metropolitana (inclusive Porto Alegre), Sul, Centro-Sul, Campanha, Litoral Norte e Sul. No ano passado, a companhia teve um reajuste negativo na ordem de 1,41% no efeito médio percebido pelos consumidores em geral, sendo uma redução de 1,30% nas tarifas da classe residencial.