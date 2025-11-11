Sociedade de Engenharia entrega láurea de Engenheiro do Ano em dezembro

O final de ano é sempre tempo de premiações. E no dia 11 de dezembro a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) entrega a láurea de Engenheiro do Ano, no setor público e privado, em solenidade que reúne passado, presente e futuro, conforme o presidente da sociedade, Leonardo Treiguer, na sede da entidade, na Zona Sul de Porto Alegre. Esta será a 40ª edição do prêmio, que reconhecerá o secretário municipal adjunto de Obras e Infraestrutura, Rogério Baú, e o diretor de engenharia da Cyrela, Gustavo Navarro.

Para concorrer ao posto, basta a indicação de outro engenheiro, que submete o nome do colega ao conselho da Sergs junto do currículo. Neste ano, foram cerca de 20 indicados e os escolhidos saíram de uma reunião de ex-presidentes da sociedade. Além dos protagonistas do prêmio, também serão homenageados o engenheiro mecânico e membro do conselho Luiz Inácio de Souza Sebenello e oito alunos de engenharia.

A iniciativa para os destaques acadêmicos é uma forma de valorizar o futuro da profissão. Treiguer revela a preocupação com uma adesão cada vez menor aos vestibulares do curso, inclusive na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), e ressalta a importância da profissão como um dos pilares de desenvolvimento da sociedade.

"Precisamos fazer os jovens terem vontade de serem engenheiros novamente", explica. Ele vê a situação como um desafio perante o imediatismo que buscam as novas gerações e, ao mesmo tempo, como a chave para crescimento econômico. Também aponta que tecnologias como robótica e Inteligência Artificial estão relacionadas à engenharia. A pretensão é investir cada vez mais nesta frente de conscientização, revela.

E o espaço da premiação conta com novidades. A reabertura das piscinas na sede da Sergs está marcada para o dia 20 deste mês. O local passou por reformas para acomodar melhor seus associados e aqueles que desejam passar o dia ou praticar esportes. Esta, inclusive, é outra meta importante, frisa o presidente, que quer atrair escolas de esportes para utilizar o espaço do clube, principalmente com o verão, época de maior movimento, batendo na porta.

O engenheiro à frente da entidade esteve no Jornal do Comércio nesta terça-feira (11) e foi recebido pelo diretor-presidente, Giovanni Jarros Tumelero.