Unicred Porto Alegre eleva ativos e aprimora governança em 2025

A Unicred Porto Alegre apresenta dados públicos de um ciclo de crescimento sustentável, apoiado em governança moderna e inovação. O presidente do Conselho de Administração, José Cesar Boeira informa que a cooperativa registrou crescimento de 11,7% em ativos totais entre dezembro de 2024 e setembro de 2025. A instituição com 35 anos de atuação conta atualmente com mais de 36 mil cooperados.

De acordo com o dirigente, o desempenho acompanha um processo de revisão ampla do estatuto social, aprovado em assembleia geral extraordinária digital, que adequa a estrutura interna ao modelo sistêmico da Unicred do Brasil.

Boeira cita que a atualização estatutária representa um marco na evolução da governança corporativa da cooperativa, reforçando práticas de gestão, mecanismos de controle e políticas de transparência. Ele também destaca que a medida consolida um novo patamar de eficiência institucional.

“A modernização da governança é essencial para sustentar o crescimento de longo prazo. Temos obtido resultados consistentes, que se traduzem em solidez financeira e impacto positivo para nossos cooperados e para o setor da saúde”, afirma Boeira.

O CEO da cooperativa João Batista Loredo de Souza explica que o bom desempenho também reflete a aposta em inovação tecnológica e parcerias estratégicas. “Um dos destaques do ano é o Projeto Nós na Saúde, iniciativa pioneira que fortalece a integração entre o sistema cooperativo e instituições hospitalares de referência”, informa. O projeto, segundo Batista, teve início com a parceria firmada com o Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica (Pucrs), que já conta com espaços em operação. O modelo está sendo avaliado para expansão a outras instituições de saúde.

Segundo o CEO, o projeto reforça a presença da cooperativa no ecossistema da saúde e abre caminho para novas frentes de atuação. “Estamos negociando novas parcerias, inclusive fora do Rio Grande do Sul. O projeto já tem tratativas no Rio de Janeiro e será ampliado de forma responsável, preservando a sustentabilidade financeira que caracteriza nossa trajetória”, ressalta.

Batista também cita que a Unicred Porto Alegre avança em um modelo de gestão que alia tradição e visão de futuro. “É uma trajetória marcada por solidez e espírito cooperativo”. A Unicred Porto Alegre integra o Sistema Unicred e tem atuação voltada a profissionais e empresas da área da saúde. “Com soluções financeiras inteligentes e atendimento consultivo, a cooperativa acompanha seus cooperados em todas as etapas da vida financeira, ou seja, do início da carreira à sucessão patrimonial, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do setor”, finaliza Souza.