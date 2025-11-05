Tradicional resort e cassino uruguaio celebra 28 anos e busca diversificar o público

Inicialmente conhecido como Conrad, o Enjoy Punta del Este Resort y Cassino completa 28 anos em 2025. O empreendimento passa por uma série de mudanças, pensadas para ampliar ainda mais o público do hotel.

Segundo o diretor de Relações Institucionais e Vendas do hotel, Javier Azcurra, o principal foco atual do empreendimento, especialmente após a pandemia, é gerar parcerias e reposicionar a marca, diversificando o público para além dos clientes de cassino, de modo que todos possam se divertir e usufruir do espaço.

“Estamos atravessando um processo com uma marca bem posicionada, não apenas para clientes importantes de cassino, mas para todos que queiram ir se divertir, comer em um local acessível e viver momentos em uma piscina a 300 metros do mar. Também teremos eventos com Vintage Culture, atraindo o público”, destacou o diretor de Relações Institucionais e Vendas.

Visando estreitar os laços com os clientes do país vizinho, Azcurra, junto com Carolina Soria, executiva comercial, e Alejandro Malo, representante do empreendimento no Rio Grande do Sul, visitaram a sede do Jornal do Comércio. Eles foram recebidos pelo Diretor-presidente Giovanni Jarros Tumelero.

“É um jornal muito respeitado, que soube se reinventar. O mais importante é o respeito que as pessoas têm com o Jornal do Comércio e é por isso que viemos falar com vocês”, destacou Malo.

Um dos pontos enfatizados durante a visita foi a história e a filosofia de atendimento do Enjoy, destacando seu foco em acolhimento e a longevidade de seus funcionários. Carolina destacou que uma parcela significativa dos funcionários do hotel está lá desde o início das operações.

“O hotel vai fazer 28 anos e isso é muito importante para todos nós, porque, dos mil funcionários do empreendimento, 25% abriram o hotel e estão lá há 28 anos. Outros 25% estão há mais de 20 anos. Então a metade do pessoal já trabalha lá há mais de 20 anos”, destacou Carolina.

A executiva afirma também que essa permanência faz com que a equipe possua um conhecimento profundo dos clientes e de suas famílias, sabendo seus gostos específicos, desde a carne preferida no churrasco até a facilitação de etiqueta em restaurantes finos.

“É o lugar onde a gente se sente em casa, que a gente conhece todo mundo. Temos o conhecimento também do cliente, por exemplo eu vi clientes com filhos pequenos que hoje estão na faculdade. Então esse diferencial que tem no hotel conta muito. Por mais que você vá pela primeira vez que vai no Enjoy, com certeza na próxima vez o pessoal já vai te reconhecer”, disse Carolina.

Setor de eventos se reergue e aquece toda a economia LEIA TAMBÉM:

Por fim, foram debatidas maneiras de atrair o público empresarial do Rio Grande do Sul e promover Punta del Este como um destino vibrante o ano todo, não apenas no verão. Um ponto crucial é a retomada dos voos diretos entre Porto Alegre e Uruguai, vista como um catalisador para aumentar o turismo gaúcho na região.