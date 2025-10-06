Grupo Ável promove torneio esportivo em Punta del Este, no Uruguai

O Grupo Ável realiza nos dias 17 e 18 de outubro a Ável Cup Punta del Este, no Uruguai. O evento reunirá competições de tênis, padel e beach tênis, com categorias voltadas a diferentes níveis de habilidade.

As disputas ocorrerão em três locais da cidade: Tennis Ranch (tênis, nas modalidades individual e duplas), Padel Side e Playa Brava (beach tênis nas categorias C, D e iniciantes). Além das partidas, os inscritos poderão participar de uma clínica de tênis ministrada pelo profissional André Ghem, em parceria com a BPTax. O encerramento será realizado na vinícola Narbona, com confraternização entre os participantes.

Mari Pimentel, relações institucionais do Grupo Ável "Estamos muito felizes em acreditar no potencial da Ável Cup Punta del Este, que reúne esporte e convivência em um ambiente voltado à prática do tênis e à integração entre participantes", afirma

A realização da Ável Cup conta com colaboração de empresas dos setores de hospitalidade, esportes e bebidas, entre elas o WTC, Narbona, Padel Side, Stella Artois, 2122 Hotel, BPtax e Tretorn, que participa com o fornecimento das bolas oficiais das competições.

O tenista André Ghem, que conduzirá a clínica durante o evento, destaca o papel do esporte como ferramenta de conexão e aprendizado. "O esporte é o foco principal, mas, além disso, tem a convivência, o relacionamento, o networking, que acontecem naturalmente. Essas iniciativas são o presente e o futuro, porque conectam pessoas através da plataforma do tênis e permitem evoluir também fora das quadras", afirma.

Segundo Ghem, a atividade será voltada à melhoria técnica dos participantes, independentemente do nível de jogo. "A ideia é acrescentar e fazer com que todos evoluam no esporte. O público é formado por pessoas conectadas, com o business como foco principal, mas que têm intimidade com o tênis", completa.

Fundado em Porto Alegre, o Grupo Ável atua nas áreas de investimentos, gestão patrimonial e planejamento financeiro, com foco em atender pessoas físicas e jurídicas que buscam assessoria personalizada. A empresa se consolidou no mercado financeiro gaúcho pela oferta de soluções de investimento voltadas à segurança e à diversificação de portfólios. Além da atuação técnica, o grupo tem investido em ações de relacionamento e eventos corporativos como forma de estreitar vínculos com clientes e parceiros, promovendo encontros que unem negócios, networking e bem-estar.

Serviço

Ável Cup Punta del Este

Data: 17 e 18 de outubro

Participantes: US$ 140 | Acompanhantes: US$ 70

Inscrições e programação: avel.me/avel-cup