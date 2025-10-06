Grupo Ável promove torneio esportivo em Punta del Este, no Uruguai

O Grupo Ável realiza nos dias 17 e 18 de outubro a Ável Cup Punta del Este, no Uruguai. O evento reunirá competições de tênis, padel e beach tênis, com categorias voltadas a diferentes níveis de habilidade.
As disputas ocorrerão em três locais da cidade: Tennis Ranch (tênis, nas modalidades individual e duplas), Padel Side e Playa Brava (beach tênis nas categorias C, D e iniciantes). Além das partidas, os inscritos poderão participar de uma clínica de tênis ministrada pelo profissional André Ghem, em parceria com a BPTax. O encerramento será realizado na vinícola Narbona, com confraternização entre os participantes.
"Estamos muito felizes em acreditar no potencial da Ável Cup Punta del Este, que reúne esporte e convivência em um ambiente voltado à prática do tênis e à integração entre participantes", afirma Mari Pimentel, relações institucionais do Grupo Ável.
A realização da Ável Cup conta com colaboração de empresas dos setores de hospitalidade, esportes e bebidas, entre elas o WTC, Narbona, Padel Side, Stella Artois, 2122 Hotel, BPtax e Tretorn, que participa com o fornecimento das bolas oficiais das competições.
O tenista André Ghem, que conduzirá a clínica durante o evento, destaca o papel do esporte como ferramenta de conexão e aprendizado. "O esporte é o foco principal, mas, além disso, tem a convivência, o relacionamento, o networking, que acontecem naturalmente. Essas iniciativas são o presente e o futuro, porque conectam pessoas através da plataforma do tênis e permitem evoluir também fora das quadras", afirma.
Segundo Ghem, a atividade será voltada à melhoria técnica dos participantes, independentemente do nível de jogo. "A ideia é acrescentar e fazer com que todos evoluam no esporte. O público é formado por pessoas conectadas, com o business como foco principal, mas que têm intimidade com o tênis", completa.
Fundado em Porto Alegre, o Grupo Ável atua nas áreas de investimentos, gestão patrimonial e planejamento financeiro, com foco em atender pessoas físicas e jurídicas que buscam assessoria personalizada. A empresa se consolidou no mercado financeiro gaúcho pela oferta de soluções de investimento voltadas à segurança e à diversificação de portfólios. Além da atuação técnica, o grupo tem investido em ações de relacionamento e eventos corporativos como forma de estreitar vínculos com clientes e parceiros, promovendo encontros que unem negócios, networking e bem-estar.
Serviço
Ável Cup Punta del Este
- Data: 17 e 18 de outubro
- Participantes: US$ 140 | Acompanhantes: US$ 70
- Inscrições e programação: avel.me/avel-cup