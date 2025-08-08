Dirigente da Ável Investimentos avalia que instabilidade política é desafio

Relações institucionais na Ável Investimentos destacou, Mari Pimentel levantou o tema do tarifaço dos Estados Unidos a produtos brasileiros como um grande desafio a ser superado, em sua fala no evento Mapa Econômico do RS, realizado Garibaldi na quinta-feira, 7 de agosto. Ela observa que a instabilidade política em Brasília é um entrave a ser superado pelos empreendedores. "Achávamos que o maior desafio do Rio Grande do Sul era a enchente. Meses depois, vimos que o desafio era muito maior. A instabilidade política em Brasília é uma realidade que impacta o negócio de todos nós. Se antes achávamos que a Ável era uma parceira e tinha que estar aqui apoiando os empreendedores, nossos clientes aqui na região e de todo o Rio Grande do Sul, agora reforçamos esse propósito de estarmos lado a lado para vencer esses desafios que a política nos coloca", afirmou.