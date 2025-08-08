Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
Menu
CapaRegião SerraMapa Econômico Do Rs

Publicada em 08 de Agosto de 2025 às 15:31

Dirigente da Ável Investimentos avalia que instabilidade política é desafio

Relações institucionais da Ável Investimentos, Mari Pimentel destacou resiliência dos empreendedores para superar adversidades

Relações institucionais da Ável Investimentos, Mari Pimentel destacou resiliência dos empreendedores para superar adversidades

BRENO BAUER/JC
Compartilhe:
Jamil Aiquel
Jamil Aiquel
Relações institucionais na Ável Investimentos destacou, Mari Pimentel levantou o tema do tarifaço dos Estados Unidos a produtos brasileiros como um grande desafio a ser superado, em sua fala no evento Mapa Econômico do RS, realizado Garibaldi na quinta-feira, 7 de agosto. Ela observa que a instabilidade política em Brasília é um entrave a ser superado pelos empreendedores. "Achávamos que o maior desafio do Rio Grande do Sul era a enchente. Meses depois, vimos que o desafio era muito maior. A instabilidade política em Brasília é uma realidade que impacta o negócio de todos nós. Se antes achávamos que a Ável era uma parceira e tinha que estar aqui apoiando os empreendedores, nossos clientes aqui na região e de todo o Rio Grande do Sul, agora reforçamos esse propósito de estarmos lado a lado para vencer esses desafios que a política nos coloca", afirmou.
Relações institucionais na Ável Investimentos destacou, Mari Pimentel levantou o tema do tarifaço dos Estados Unidos a produtos brasileiros como um grande desafio a ser superado, em sua fala no evento Mapa Econômico do RS, realizado Garibaldi na quinta-feira, 7 de agosto. Ela observa que a instabilidade política em Brasília é um entrave a ser superado pelos empreendedores.

"Achávamos que o maior desafio do Rio Grande do Sul era a enchente. Meses depois, vimos que o desafio era muito maior. A instabilidade política em Brasília é uma realidade que impacta o negócio de todos nós. Se antes achávamos que a Ável era uma parceira e tinha que estar aqui apoiando os empreendedores, nossos clientes aqui na região e de todo o Rio Grande do Sul, agora reforçamos esse propósito de estarmos lado a lado para vencer esses desafios que a política nos coloca", afirmou.
• LEIA TAMBÉM: Neco Argenta destaca potencial turístico como grande oportunidade da Serra

Apesar do cenário, Mari Pimentel convergiu com outros discursos da noite que apontaram a resiliência dos empreeendedores, que irão superar mais esse momento adverso. Ela ressaltou que empreender no Brasil não é fácil, mas enfatizou que os negócios continuarão prósperos independentemente da política, encorajando os empreendedores a analisar riscos com seriedade.
"Sabemos que empreender no Brasil não é fácil. Percebemos que na fala de cada empreendedor que não é a hora de diminuir, está na hora de olhar, analisar os riscos, mas saber que nossos negócios são prósperos, e seguirão prósperos independente da política."

Notícias relacionadas