Empresa concluirá Eia/Rima de projeto para explorar ouro no RS em 2026

empresa Lavras do Sul Mineração (LDSM) é entregar até o final do próximo ano, para a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), o Estudo de Impacto Ambiental (Eia) e Relatório de Impacto Ambiental (Rima) do seu projeto de exploração de ouro no município de Lavras do Sul presidente da companhia, Paulo Serpa, estima que seja possível conseguir a licença ambiental prévia da iniciativa em 2027. A perspectiva daé entregar até o final do próximo ano, para a, o Estudo de Impacto Ambiental (Eia) e Relatório de Impacto Ambiental (Rima) do seu projeto de. Se tudo transcorrer dentro do previsto, o, estima que seja possível conseguir a licença ambiental prévia da iniciativa em 2027.

A expectativa é que a operação do complexo possa começar em 2029. Serpa afirma que, até o final de setembro, a empresa já investiu no empreendimento cerca de R$ 231 milhões. Esses recursos foram aplicados especialmente em sondagens e análises de laboratório. O dirigente adianta que a implantação total do complexo, com a compra de equipamentos e outras ações, deve implicar um investimento de US$ 250 milhões a US$ 300 milhões (algo entre R$ 1,34 bilhão e R$ 1,6 bilhão, no câmbio atual).

De acordo com Serpa, a companhia já é hoje a segunda maior empregadora de Lavras do Sul, com cerca de 100 colaboradores, atrás apenas da prefeitura local. O empreendimento terá capacidade para uma produção de 1 mil onças anualmente (uma onça equivale a 31 gramas, ou seja, 3,1 mil quilos de ouro por ano).

O executivo detalha que o ouro tem várias aplicações como a fabricação de joias, uso em equipamentos médicos, aparelhos celulares, além de ser utilizado pelo mercado financeiro. “As reservas cambiais de países, em parte, são formadas por ouro”, recorda o presidente da Lavras do Sul Mineração.

Ele ressalta que, às vezes, a imagem da indústria da mineração é prejudicada por atividades que são ilegais, principalmente de garimpos irregulares. “A mineração é perfeitamente conciliável com o capital natural”, defende Serpa. Ele frisa que a Metade Sul gaúcha é rica quanto à presença de recursos minerais como ouro, cobre, prata, carvão, terras raras, calcário, fosfato, titânio e outros.