Evento estreante no RS visa promover conexões e inspirar setor de gastronomia

A rotina do empreendedor do ramo gastronômico não para e o tempo é escasso. Só que às vezes os processos se perdem e um ajuste de rota se faz necessário, ainda que muitas vezes não seja percebido. O idealizador do Origens & Conexões Summit 2025, Leonardo Prade, fala que seu evento é uma maneira de "afiar o machado" para otimizar as operações culinárias.
O intuito é reunir chefs, empresários, distribuidores e todos que fazem parte da complexa cadeia produtiva do setor para dois dias de imersão através de palestras, painéis e oficinas, entre 10 e 11 de novembro, no Teatro Unisinos, em Porto Alegre. Na manhã desta terça (30), Prade esteve no Jornal do Comércio para divulgar a empreitada.
A expectativa é que sejam recebidas cerca de 400 pessoas para acompanhar os 14 convidados que irão aos palcos compartilhar suas vivências. Dentre os destaques, estão a chef de cozinha Helena Rizzo, a única mulher brasileira com uma estrela Michelin, e o sócio do Grupo Manda Brasa, que engloba o restaurante 20barra9, Rodrigo "Índio" Carvalho. As palestras e painéis serão a atração do primeiro dia, enquanto o segundo irá se aprofundar com oficinas mais complexas, explica Prade.
O idealizador afirma que o intuito é "conectar, inspirar e impulsionar" o setor. Ele é empreendedor do ramo e entende que esses momentos de networking são uma carência da área. E mesmo com a primeira edição batendo na porta, ele ressalta que também está de olho no ano que vem, quando pretende reunir um quantitativo maior de pessoas, com mais organização.
Outro destaque do encontro será a exposição da feira de produtores gaúchos que estará no evento. Eles foram convidados para que estejam mais próximos dos consumidores da Capital e aproveitem, também, para se conectar e impulsionar seus negócios.
A data escolhida é estratégica, já que os restaurantes costumam fechar na segunda-feira — primeiro dia — e, assim, o público-alvo do evento terá mais disponibilidade para marcar presença. Nos dois dias, a primeira atração está marcada para as 9h.