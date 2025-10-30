12º Encontro Sul-Brasileiro de Atacadistas e Distribuidores debate desafios do País

Para debater os principais desafios da economia brasileira, ocorre em Gramado o 12º Encontro Sul-Brasileiro de Atacadistas e Distribuidores, entre sexta (31) e domingo. A organização é da Associação Gaúcha de Atacadistas e Distribuidores (Agad) e a programação será movimentada no sábado pela manhã, com painéis sobre o cenário político nacional e os desafios que pautam o desenvolvimento do País. O encontro é anual, costuma ocorrer em novembro e se alterna entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Conforme a presidente da Agad, Jurema Pesenti, o evento "reúne as empresas dos três estados e traz o que tem de melhor em termos políticos, econômicos e inovadores." Ela exalta a equipe de palestrantes que fará parte do encontro, com presenças como a do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, o vice-governador do Paraná, Darci Piana, e o presidente da Atitus Educação, Eduardo Capellari.

A expectativa é que circulem 300 pessoas ao longo dos três dias de evento no Wish Serrano Resort, na Serra. Jurema também explica que a Agad está vinculada à Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad), e espera que eventos como este sejam mais propagados Brasil afora.

Quanto aos painéis, o foco do debate terá o tema 'O Brasil que temos e o Brasil que queremos'. "Vamos falar a partir desse ponto de vista, o contexto atual versus o que queremos para o futuro. Vendo o que temos hoje no PIB, o que temos no agronegócio, o que temos hoje de bom para oferecer para o futuro. Sabemos que temos muita coisa boa, mas o nosso problema é gestão", antecipa Jurema.

Também farão parte do encontro o estrategista econômico chefe do Bradesco Global Private, Carlos Machado, o filósofo e cientista político Fernando Schüler e a futurista global, Jaqueline Weigel. Também são miradas figuras políticas para abranger outros escopos do diálogo, mas este é um processo ainda em andamento, frisa a presidente da Abad.