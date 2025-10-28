Porto Alegre será palco de um dos maiores eventos de engenharia civil do País

Pela primeira vez desde 2017, Porto Alegre será a casa do 30º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis (CBENC), promovido pela Associação Brasileira de Engenheiros Civis (ABENC). Com o objetivo de debater os desafios e inovações da engenharia civil brasileira, o evento reunirá especialistas, pesquisadores e profissionais de todo o País.



O evento, que tem uma sede diferente em cada edição, será sediado na UniRitter, nos dias 5, 6 e 7 de novembro.



Segundo João Leal Vivian, presidente da ABENC-RS, o evento é de extrema importância para a capital gaúcha, pois serve como um espaço de debate sobre inovação e tecnologia dentro da engenharia civil, reunindo as principais lideranças nacionais do setor. “É o principal congresso de engenharia civil do Brasil. A tendência é reunir as principais lideranças nacionais em prol de um bom network , uma boa troca de cartões, debates amplamente técnicos, focados na atualização profissional”, destacou Vivian.



Entre os destaques da programação, estão palestras sobre inteligência artificial aplicada à engenharia civil. Além disso, também será abordado o risco de colapso das edificações em caso de incêndios com carros elétricos em subsolos de estacionamentos, a seleção de materiais em um mundo em processo de descarbonização e a importância dos reservatórios de acumulação de água para o desenvolvimento do Brasil.



“A inteligência artificial é uma ferramenta que vem auxiliar o engenheiro em muitas tarefas. Vai aprimorar e, de certa forma, vai agilizar as atividades mais operacionais. Mas, por trás, sempre vai ter que continuar tendo o engenheiro para tomada de decisão, para fazer também essa interface com a própria IA. É um desafio a gente discutir a inteligência artificial, então, com certeza, este é um ponto muito importante a ser debatido”, ponderou o presidente.



Outro tema de destaque será a reconstrução do Aeroporto de Porto Alegre após as enchentes de maio de 2024. Vivian destacou que, apesar de ser um evento nacional, os organizadores conseguiram incorporar a pauta na programação do congresso, visto que, segundo ele, possui uma ampla repercussão em nível mundial.

"Temos um debate aqui que é muito nosso, mas com uma ampla repercussão em nível mundial, que é a questão de recuperação do aeroporto Salgado Filho. Como é um é um congresso nacional, não conseguimos trazer tanta personalização para a cidade. Mas conseguimos incorporar essa questão da reconstrução de aeroporto, como é que foi esse desafio. Estamos buscando as principais lideranças envolvidas na reconstrução junto ao governo do Estado que façam presença no evento", destacou.

Na área de sustentabilidade, o evento traz a palestra “A Importância dos Reservatórios de Acumulação de Água para o Desenvolvimento do Brasil”, com Miguel Augusto Zydan Sória, destacando a urgência da gestão hídrica frente às mudanças climáticas e ao aumento da demanda urbana.



Destaque também do evento será a palestra sobre “Seleção de materiais em um mundo em processo de descarbonização”, com Edna Possan, que abordará as novas fronteiras de inovação em materiais sustentáveis e o papel da engenharia civil na transição para uma economia de baixo carbono.



Além dessas apresentações, o 30º CBENC também contará com debates técnicos sobre patologias em construções e empreendimentos, explorando causas, soluções e casos práticos sobre falhas estruturais e manutenção preventiva.

Vivian afirma que a expectativa é que os 400 lugares do congresso sejam ocupados. Segundo ele, 26 delegações vinculadas às associações regionais, provenientes de outros estados, estão confirmadas no evento.

Outro destaque enfatizado pelo presidente da presidente da ABENC-RS são os minicursos que serão oferecidos como atividade paralela ao Congresso. Vivian explica que serão oferecidos 11 minicursos, os quais cobrirão as mais variadas áreas da engenharia civil. Eles estão programados para acontecer no dia 5, tanto no turno da manhã quanto no da tarde.

O valor de inscrição para o Congresso Brasileiro de Engenharia Civil é de R$ 400 e, para estudantes, o ingresso sai por R$ 240. Há também um custo separado para aqueles que desejam participar apenas dos minicursos e não estão inscritos no congresso; para estes, a participação nos minicursos é de R$ 200.