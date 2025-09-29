42ª edição do TOP de Mkt ADVB/RS tem recorde de inscritos

Com 70 cases finalistas em 26 categorias, o TOP de Mkt ADVB/RS chega à sua 42ª edição. A cerimônia de premiação será realizada nesta quinta-feira (2), na área externa da ADVB/RS, em Porto Alegre. Com ingressos esgotados, a cerimônia de premiação terá transmissão no YouTube, por meio do canal da entidade.
Além do novo local, a edição deste ano também trouxe importantes novidades no regulamento, reforçando o compromisso da ADVB/RS em manter a premiação atualizada e alinhada às transformações do mercado, resultando em uma edição recorde, com 126 inscritos - maior número da história do prêmio. Ao longo do processo de análise dos cases, etapas e escolha dos finalistas, o TOP de Mkt contou com 156 jurados e resultou em 580 horas de avaliações.
Outra novidade deste ano é que a Personalidade de Marketing e Vendas de 2025 será conhecida apenas no dia do evento. O reconhecimento é concedido a um profissional que se destacou no desenvolvimento da cultura de marketing e vendas no Rio Grande do Sul. O processo de escolha é rigoroso e confidencial: após uma lista restrita selecionada pelo Conselho e Diretoria da ADVB/RS, cada um dos mais de 150 jurados da edição vota de forma individual. O nome mais votado é o escolhido do ano.
CONFIRA OS FINALISTAS
AGÊNCIAS E CONSULTORIAS
AGÊNCIA ESCALA
AGRO
SVP Agrícola
PIRAHY Alimentos
ALIMENTOS
ARROZ PRATO FINO
Orquídea
HARD ROCK CAFE GRAMADO
BEBIDAS
WE.MIX | Bebidas Chiamulera
Cooperativa Vinícola Aurora
Nova Aliança Vinícola Cooperativa
BRANDING
Banrisul
Docile
Casa de Saúde Menino Jesus de Praga
COMUNICAÇÃO INTEGRADA
Univates
Docile
Santa Casa de Porto Alegre
CONSTRUÇÃO CIVIL
ABF Developments
Construtora Jobim
EDUCAÇÃO
Univates
Hospital Moinhos de Vento
Junior Achievement Rio Grande do Sul
ENDOMARKETING
Sicredi Conexão
Viação Ouro e Prata
Alvorada Sistemas Agrícolas Ltda
ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES
ASILO PADRE CACIQUE
Sindilojas Porto Alegre
Sicredi
ESPORTES
Instituto do Câncer Infantil
Grupo RBS
040 Assessoria Esportiva
EVENTOS
Orquídea
Casa de Saúde Menino Jesus de Praga
Mule Bule
INDÚSTRIA
Docile
Finger Ambientes Personalizados
PIRAHY Alimentos
INICIATIVAS EM ESG
PLANETA ATLÂNTIDA
Aeromot
Sulgás
INOVAÇÃO EM PROCESSOS
Sulgás
ULBRA
Additiva Produtos Químicos
INOVAÇÃO EM PRODUTOS
Vibra Foods
DIPONTO
Bonjour, Hi!
INOVAÇÃO EM SERVIÇOS
CORAÇÃO DO GIGANTE
Prontosul Centro Médico
Hospital Moinhos de Vento
INTELIGÊNCIA DE MERCADO
Grupo RBS
Sindilojas Porto Alegre
Sulgás
MARKETING DE INFLUÊNCIA
Docile
Banrisul
RANDON SA
MÍDIAS SOCIAIS
Cooperativa Vinícola Aurora
Sicredi Confiança
Fraport Brasil
SAÚDE
Santa Casa de Porto Alegre
Casa de Saúde Menino Jesus de Praga
Instituto do Câncer Infantil
TOP ATITUDE SOLIDÁRIA – TROFÉU MARIA ELENA JOHANNPETER
Vitlog Transportes
ASILO PADRE CACIQUE
Instituto do Câncer Infantil
TRADE MARKETING
NEORAMA
HARD ROCK CAFE GRAMADO
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Precision
Grupo RBS
TRANSPORTE E LOGÍSTICA
Viação Ouro e Prata
TURISMO
Viação Ouro e Prata
Cara de Mau
HARD ROCK CAFÉ GRAMADO