42ª edição do TOP de Mkt ADVB/RS tem recorde de inscritos

Com 70 cases finalistas em 26 categorias, o TOP de Mkt ADVB/RS chega à sua 42ª edição. A cerimônia de premiação será realizada nesta quinta-feira (2), na área externa da ADVB/RS, em Porto Alegre. Com ingressos esgotados, a cerimônia de premiação terá transmissão no YouTube, por meio do canal da entidade.

Além do novo local, a edição deste ano também trouxe importantes novidades no regulamento, reforçando o compromisso da ADVB/RS em manter a premiação atualizada e alinhada às transformações do mercado, resultando em uma edição recorde, com 126 inscritos - maior número da história do prêmio. Ao longo do processo de análise dos cases, etapas e escolha dos finalistas, o TOP de Mkt contou com 156 jurados e resultou em 580 horas de avaliações.

Outra novidade deste ano é que a Personalidade de Marketing e Vendas de 2025 será conhecida apenas no dia do evento. O reconhecimento é concedido a um profissional que se destacou no desenvolvimento da cultura de marketing e vendas no Rio Grande do Sul. O processo de escolha é rigoroso e confidencial: após uma lista restrita selecionada pelo Conselho e Diretoria da ADVB/RS, cada um dos mais de 150 jurados da edição vota de forma individual. O nome mais votado é o escolhido do ano.

CONFIRA OS FINALISTAS

AGÊNCIAS E CONSULTORIAS

AGÊNCIA ESCALA

AGRO

SVP Agrícola

PIRAHY Alimentos

ALIMENTOS

ARROZ PRATO FINO

Orquídea

HARD ROCK CAFE GRAMADO

BEBIDAS

WE.MIX | Bebidas Chiamulera

Cooperativa Vinícola Aurora

Nova Aliança Vinícola Cooperativa

BRANDING

Banrisul

Docile

Casa de Saúde Menino Jesus de Praga

COMUNICAÇÃO INTEGRADA

Univates

Docile

Santa Casa de Porto Alegre

CONSTRUÇÃO CIVIL

ABF Developments

Construtora Jobim

EDUCAÇÃO

Univates

Hospital Moinhos de Vento

Junior Achievement Rio Grande do Sul

ENDOMARKETING

Sicredi Conexão

Viação Ouro e Prata

Alvorada Sistemas Agrícolas Ltda

ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES

ASILO PADRE CACIQUE

Sindilojas Porto Alegre

Sicredi

ESPORTES

Instituto do Câncer Infantil

Grupo RBS

040 Assessoria Esportiva

EVENTOS

Orquídea

Casa de Saúde Menino Jesus de Praga

Mule Bule

INDÚSTRIA

Docile

Finger Ambientes Personalizados

PIRAHY Alimentos

INICIATIVAS EM ESG

PLANETA ATLÂNTIDA

Aeromot

Sulgás

INOVAÇÃO EM PROCESSOS

Sulgás

ULBRA

Additiva Produtos Químicos

INOVAÇÃO EM PRODUTOS

Vibra Foods

DIPONTO

Bonjour, Hi!

INOVAÇÃO EM SERVIÇOS

CORAÇÃO DO GIGANTE

Prontosul Centro Médico

Hospital Moinhos de Vento

INTELIGÊNCIA DE MERCADO

Grupo RBS

Sindilojas Porto Alegre

Sulgás

MARKETING DE INFLUÊNCIA

Docile

Banrisul

RANDON SA

MÍDIAS SOCIAIS

Cooperativa Vinícola Aurora

Sicredi Confiança

Fraport Brasil

SAÚDE

Santa Casa de Porto Alegre

Casa de Saúde Menino Jesus de Praga

Instituto do Câncer Infantil

TOP ATITUDE SOLIDÁRIA – TROFÉU MARIA ELENA JOHANNPETER

Vitlog Transportes

ASILO PADRE CACIQUE

Instituto do Câncer Infantil

TRADE MARKETING

NEORAMA

HARD ROCK CAFE GRAMADO

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Precision

Grupo RBS

TRANSPORTE E LOGÍSTICA

Viação Ouro e Prata

TURISMO

Viação Ouro e Prata

Cara de Mau

HARD ROCK CAFÉ GRAMADO