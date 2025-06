TOP de Mkt ADVB/RS 2025 anuncia seus finalistas

Principal evento de marketing e vendas do Sul do Brasil, o TOP de Mkt ADVB/RS 2025 anunciou os finalistas da 42ª edição da premiação. Com 126 cases inscritos, o TOP de Mkt ADVB/RS superou um recorde nos mais de 40 anos de história do evento. “Superamos o número de inscrições do último ano, o que demonstra a confiança do mercado gaúcho na premiação como plataforma estratégica de reconhecimento. Mais do que números, esse reconhecimento nos enche de orgulho e nos dá a certeza de que o TOP segue relevante para as empresas”, comemora Leandro Pompermaier, Presidente da ADVB/RS.

A edição de 2025 do prêmio marca um importante avanço em sua estrutura, com a volta de três novas categorias ao projeto, Inovação em Produtos, Inovação em Serviços e Inovação em Processos, a premiação ampliou sua capacidade de reconhecer diferentes frentes estratégicas do mercado.



“As mudanças no regulamento também contribuíram para elevar a qualidade e a diversidade dos cases finalistas. A exigência mínima de dois projetos por categoria para que avançassem à fase de avaliações teóricas assegurou uma análise mais representativa e competitiva. O resultado dessa estruturação é uma seleção de finalistas que traduzem, com excelência, o dinamismo, a criatividade e o impacto que o TOP de Mkt se propôs a valorizar em 2025”, detalha Mastrângela, Gerente Executiva da ADVB/RS.



A lista dos finalistas está disponível nas redes sociais e site da ADVB/RS. A 42ª edição do TOP de Mkt ADVB/RS será realizada no dia 2 de outubro, em Porto Alegre. Mais informações em: www.advbrs.com/topdemkt



Conheça os finalistas



Agências e consultorias



AGÊNCIA ESCALA



AGRO



SVP Agrícola



PIRAHY Alimentos





Alimentos



ARROZ PRATO FINO



Orquídea



HARD ROCK CAFE GRAMADO





Bebidas



WE.MIX | Bebidas Chiamulera



Cooperativa Vinícola Aurora



Nova Aliança Vinícola Cooperativa





Branding



Banrisul



Docile



Casa de Saúde Menino Jesus de Praga





Comunicação integrada



Univates



Docile



Santa Casa de Porto Alegre





Construção civil



ABF Developments



Construtora Jobim





Educação



Univates



Hospital Moinhos de Vento



Junior Achievement Rio Grande do Sul





Endomarketing



Sicredi Conexão



Viação Ouro e Prata



Alvorada Sistemas Agrícolas Ltda





Entidades e associações



ASILO PADRE CACIQUE



Sindilojas Porto Alegre



Sicredi





Esportes



Instituto do Câncer Infantil



Grupo RBS



040 Assessoria Esportiva



Eventos

Orquídea



Casa de Saúde Menino Jesus de Praga



Mule Bule





Indústria



Docile



Finger Ambientes Personalizados



PIRAHY Alimentos





Iniciativas em ESG



PLANETA ATLÂNTIDA



Aeromot



Sulgás





Inovação em processos



Sulgás



ULBRA



Additiva Produtos Químicos





Inovação em produtos



Vibra Foods



DIPONTO



Bonjour, Hi!





Inovação em serviços



CORAÇÃO DO GIGANTE



Prontosul Centro Médico



Hospital Moinhos de Vento



Inteligência de mercado

Grupo RBS



Sindilojas Porto Alegre



Sulgás





Marketing de influência



Docile



Banrisul



RANDON SA





Mídias sociais



Cooperativa Vinícola Aurora



Sicredi Confiança



Fraport Brasil





Saúde



Santa Casa de Porto Alegre



Casa de Saúde Menino Jesus de Praga



Instituto do Câncer Infantil





Top Atitude Solidária – Trofeu Maria Elena Johannpeter

Vitlog Transportes



ASILO PADRE CACIQUE



Instituto do Câncer Infantil





Trade Marketing



NEORAMA



HARD ROCK CAFE GRAMADO





Transformação digital



Precision



Grupo RBS





Transporte e logística

Viação Ouro e Prata





Turista



Viação Ouro e Prata



Cara de Mau



HARD ROCK CAFE GRAMADO