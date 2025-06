Marcas gaúchas participam da Eletrolar Show de olho em novos mercados

Luciane Medeiros, de São Paulo

A Eletrolar Show, feira de eletroeletrônicos e eletrodomésticos que ocorre até esta sexta-feira (26) em São Paulo, faz a aproximação entre a indústria e o varejo, apresentando as novidades em diversas linhas de produtos que chegarão às lojas e depois aos consumidores. De olho em novos compradores, empresas gaúchas participam do evento, buscando expandir sua atuação no mercado nacional e também internacional, já que a feira recebe visitantes de vários países.

É o caso da Dellamed, fundada em 2010 em Caxias do Sul, que também tem uma unidade em Navegantes (SC). É a primeira vez da marca no evento. O foco da empresa são produtos das linhas de home care, health care e beauty care, dentre eles camas hospitalares, colchões pneumáticos, cadeiras de rodas, scooters elétricas, nebulizadores, medidores de pressão, poltronas reclináveis e balanças.

Todo portfólio da Dellamed é vendido para distribuidores, lojistas especializados em produtos hospitalares, redes varejistas e farmácias espalhados em mais de 3,5 mil pontos no Brasil.

A linha de home care tem itens voltados a ajudar na mobilidade de idosos, pessoas acamadas, em fase de recuperação ou com problemas de mobilidade. “A população do Brasil está vivendo mais, envelhecendo. As pessoas precisam adquirir esses produtos para auxiliar no dia a dia”, salienta Carlos Açlessandro Dall´Agno, sócio da Dellamed.

Um dos itens desenvolvidos de olho nessa parcela da população é a poltrona reclinável Elevamed que traz uma inclinação de 180°, sistema de massagem e aquecimento. O assento pode ser elevado, o que evita que a pessoa precise dobrar os joelhos para sentar. “Chamamos de ‘poltrona do vovô’ porque quem é mais velho muitas vezes tem dificuldade para fazer o movimento de agachamento”, explica o empresário.

A Dellamed desenvolve todos os produtos, que têm aval da Anvisa, do Inmetro e patentes requeridas. Uma parte da produção é feita em fábricas da China, e a empresa também importa alguns itens.

O estande da Dellamed atraiu a atenção de diversos visitantes interessados em conhecer os produtos. A empresa participou anteriormente em feiras voltadas ao setor específico de saúde, e a estreia na Eletrolar Show é considerada positiva. “Estamos crescendo muito em vendas. Nos últimos cinco anos, passamos de R$ 9 milhões em faturamento para R$ 300 milhões. O mercado de saúde traz muitas oportunidades com o envelhecimento da população. Também pelo fato de o Brasil ser grande, como um continente, e termos possibilidade de atender a todos os estados”, afirma.

Outra gaúcha que está na Eletrolar Show é a Metávila, que tem fábrica há 30 anos na cidade Camaquã. A empresa comercializa seus produtos principalmente a varejistas no Sul do País, exportando para 16 países, entre eles Argentina, Uruguai, Paraguai, Equador, Chile, Colômbia, Angola, Estados Unidos e Canadá. “Somos líderes no Brasil e no Uruguai”, salienta Hans Fassbinder, diretor comercial da Metávila.

A empresa também faz venda direta pelo e-commerce. O carro-chefe são os calefatores elétricos, lareiras fechadas onde a lenha é queimada e os gases gerados são menos poluentes. A produção anual atinge 40 mil unidades de lareiras, e a empresa emprega em torno de 160 funcionários.

A Metávila retornou neste ano à Eletrolar Show, após um intervalo de mais de uma década desde a participação anterior. “O movimento no estande está muito bom. Nos surpreendemos com os primeiros dias na feira”, comemora. Para 2025, Fassbender projeta crescimento nas vendas em relação ao ano passado, finalizando um faturamento de R$ 50 milhões - em 2024, fechou em cerca de R$ 44 milhões.