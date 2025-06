Tecnologia de IA embarcada nos produtos é a aposta dos fabricantes de eletroeletrônicos

Após recorde de produção em 2024, indústria eletroeletrônica projeta retração no primeiro semestre

A indústria eletroeletrônica brasileira projeta encerrar o primeiro semestre de 2025 com retração de 1%, de acordo com projeções da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros). No ano passado, o setor registrou recorde de vendas, com alta de 29%, o melhor resultado em uma década. Os dados foram apresentados nesta segunda-feira (23) durante a Eletrolar Show.

De janeiro a maio de 2025, os segmentos de Linha Marrom, Linha Branca e Linha Portátil registraram desaceleração, enquanto Ar-condicionado e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). O desempenho mais fraco dos portáteis neste período, que acumulam queda de 6% e respondem por 66% das vendas do setor, foi o principal fator de impacto no resultado geral.

O ambiente macroeconômico nacional tem se mostrado mais desafiador neste ano, com juros elevados, inflação persistente, instabilidade econômica e aumento do custo Brasil. Esses fatores combinados restringem e encarecem o crédito, pressionam o orçamento das famílias e geram insegurança, levando o consumidor a priorizar despesas essenciais, como alimentos e remédios, e a adiar compras de bens duráveis como os eletroeletrônicos.

Apesar da resiliência do setor e de avanços recentes, a confiança do consumidor permanece sensível ao contexto macroeconômico, provocando um semestre de queda.

De acordo com o presidente executivo da Eletros, José Jorge do Nascimento Júnior, os juros ainda elevados e o crédito mais restrito continuam limitando o avanço das vendas

de bens duráveis, que dependem de condições de financiamento mais favoráveis

para o consumidor. Mesmo diante desses desafios, o segmento demonstra sinais de

equilíbrio no resultado.

O executivo cita também pressões específicas sofridas pelo setor, como estoques elevados e a crescente presença de produtos importados de baixo valor agregado, comercializados por meio do comércio eletrônico e canais informais. Soma-se a isso a concorrência desleal de itens que chegam ao mercado nacional sem atender às normas obrigatórias de eficiência energética, segurança e desempenho, especialmente no caso de produtos importados.

Esse cenário distorce a concorrência, penaliza a indústria nacional formalizada, compromete a arrecadação pública e expõe o consumidor a riscos, além de dificultar o acesso a produtos com mais qualidade, confiabilidade e sustentabilidade.

Historicamente, os eletroportáteis têm apresentado desempenho consistente, mesmo em contextos econômicos adversos. Como se tratam de bens de menor valor unitário, o impacto dos juros costuma ser limitado na decisão de compra. Por isso, a retração observada em 2025 representa um sinal de alerta sobre a dinâmica atual do consumo e a urgência de medidas que reequilibrem o ambiente concorrencial e contribuam para o reaquecimento do consumo no País.

Para o segundo semestre de 2025, a expectativa é de um cenário ainda marcado por desafios, mas com possibilidade de recuperação gradual em alguns segmentos, impulsionada por sazonalidades importantes como a Black Friday e o Natal, além dos lançamentos de produtos com novas tecnologias. No entanto, se considerarmos a manutenção dos juros em patamares recordes, a volatilidade cambial, a insegurança econômica, as vendas continuarão caindo.

A Eletros projeta que as empresas seguirão focadas em otimizar estoques, ampliar a eficiência produtiva e ajustar prazos de negociação com fornecedores e varejo, buscando equilíbrio entre oferta, demanda e custos se permanecermos em um contexto de ambiente econômico incerto.