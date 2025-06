Frio movimenta venda de itens no comércio do Vale do Rio Pardo

Iniciado de forma oficial na sexta-feira (20), o inverno é uma oportunidade para vendas no comércio. As ondas de frio antecipado, que iniciaram junto com o mês de junho já refletem na busca por produtos relacionados com o clima na região. Em uma pesquisa feita com associados do Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP), 71% dos entrevistados afirmaram que o frio ajudou a alavancar as vendas, acendendo uma boa expectativa para a temporada deste ano.

Lojistas dos municípios de Santa Cruz do Sul, Vera Cruz e Vale do Sol responderam à pesquisa realizada de forma on-line pelo Sindilojas, na última semana. Para 71,4% dos ouvidos, as baixas temperaturas de junho movimentam os consumidores na região. Roupas e agasalhos e calçados estão entre os principais produtos mais procurados no varejo. Outros produtos utilizados para combater o frio, como roupas de cama e eletrodomésticos e eletrônicos, ajudam a engrossar a lista.

Entre as estratégias utilizadas pelo varejo para conquistar o cliente estão o uso das ferramentas de comunicação digitais, seguidos das decorações em vitrines fora as ações mais evidentes para a temporada de inverno. Ainda com relação ao levantamento, 43% dos lojistas entrevistados acreditam que com a chegada oficial do inverno e a previsão da continuidade de dias frios, o consumo tende a continuar presente no dia a dia do varejo.

Conforme o presidente do Sindilojas-VRP, Mauro Spode, os dados apontados pela pesquisa reproduzem um comportamento já esperado na região. Segundo ele, o clima é sempre um fator predominante na decisão de compra, na entrada ou término de uma estação. "Diferente até mesmo do ano passado, quando o frio demorou um pouco mais para alcançar a região, percebemos que as baixas temperaturas colaboram para a elevação de vendas. E este é um comportamento que pode ser considerado cíclico", avalia.

No que se refere às estratégias dos lojistas - que majoritariamente confirmam o uso das ferramentas on-line para aumentar as vendas - a prática mostra que o empresário do setor compreende a necessidade das formas híbridas de venda, nas quais, parte dos negócios presenciais iniciam no meio digital. "Esta é uma realidade sem volta. O consumo mudou, mas ainda é possível optar pelo comércio tradicional. Tradicional, mas não ultrapassado, pois também ocupa o meio virtual e já colhe os frutos do uso destas estratégias e ferramentas", complementa Spode.