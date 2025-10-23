Health Meeting Brasil/Sindihospa encerra com negócio de R$ 5 milhões, maior da história da feira

O Health Meeting Brasil/Sindihospa 2025, uma das maiores feiras internacionais de saúde do Sul do Brasil, chegou ao fim nesta quinta-feira (23). O evento, que recebeu mais de 20 mil visitantes no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), encerrou com um sentimento de satisfação entre os organizadores, que expressaram otimismo para o futuro do projeto.

“Chegamos ao número de mais de 20 mil pessoas, mas o mais importante é a qualidade do público. Vários expositores, acostumados a visitar feiras em diversos lugares, me chamaram se dizendo impressionados com a qualidade da visitação. Isso reflete o alto nível de profissionalismo dos nossos profissionais da saúde. Vieram para trabalhar”, destacou Gilmar Dalla Roza, CEO da feira.

Com o crescimento do evento, Dalla Roza destacou os planos para o futuro. Segundo ele, a prioridade para as próximas edições será um novo espaço para acomodar o número cada vez maior de visitantes e expositores.

“Precisamos de um espaço novo. Ano que vem iremos para a Fiergs. Hoje não conseguimos mais crescer. Tem muitos expositores querendo ampliar espaço. Gosto muito daqui. É um lugar maravilhoso, mas ele estourou a capacidade”, ponderou.

O CEO da feira, por fim, destacou que pretende consolidar ainda mais o evento como um polo de fomento ao empreendedorismo e a inovação no setor da saúde no futuro.

“Tivemos muitos negócios fechados neste ano. A feira está um cluster completo. Temos aqui a área de inovação das startups, tem a área dos congressos, tem os hospitais aqui dentro, a materialização da inovação. Tem um agente financeiro que é a Unicred, nossa instituição financeira oficial. Então eu estou muito feliz porque completa um ciclo: tem o fornecedor, o hospital e o financiador”, considera.

Gilmar Dalla Roza, CEO da Health Meeting Brasil/SINDIHOSPA, destacou a qualidade do público na feira de 2025 DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC

Um exemplo claro disso foi o negócio fechado no valor de R$ 5 milhões durante a manhã desta quinta-feira (23) — maior da história da feira —, entre o Hospital Divina Providência e a Philips, com financiamento da Unicred. A instituição adquiriu um angiógrafo de última linha da Philips, o Azurion Set, máquina especializada em realizar exames diagnósticos cardiovasculares, intervenções cardiovasculares e intervenções neurovasculares, e integra recursos avançados como inteligência artificial e navegação em nuvem.

“O Hospital Divina compreendeu que precisa se posicionar e ser uma solução completa na cardiologia complexa. Estamos oferecendo para Porto Alegre o que tem de melhor, o que tem de mais moderno, oferecendo a possibilidade para o hemodinamicista, que é quem opera essa máquina, encontrar aqui uma solução que ele encontraria em qualquer lugar do mundo, falando em expoente tecnológico", destacou Willian Dalprá, diretor assistencial de saúde da Rede de Saúde do Divina Providência.

Assim, Dalprá exaltou a Health Meeting Brasil/Sindihospa, afirmando que é um ambiente pujante para inovação na saúde, definindo a feira como um local onde eles podem “levar nossas ideias adiante”.

“A feira permite que a gente se aproxime de parceiros, consiga encontrar soluções sinérgicas que enxerguem também a saúde, não somente dentro do hospital, mas um horizonte. Sinceramente, eu não enxergo outro espaço em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que seja capaz de conectar o ecossistema”, enfatizou.