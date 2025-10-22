Turismo de saúde e tecnologia na gestão hospitalar guiam debates no Health Meeting Brasil/Sindihospa

“É um espaço onde podemos ver o desenvolvimento de várias tecnologias. Vemos pessoas do setor privado e do público e isso é importante pois a prefeitura de Porto Alegre sempre primou pela parceria público-privada, porque o Sistema Único de Saúde, exclusivamente, não consegue dar conta. A saúde não tem preço, mas ela tem um custo limitado, um orçamento finito. Se a gente não introduzir tecnologia, a gente com certeza vai ter problemas ainda maiores de falta de recursos ”, destacou Ritter.

“É um espaço onde podemos ver o desenvolvimento de várias tecnologias. Vemos pessoas do setor privado e do público e isso é importante pois a prefeitura de Porto Alegre sempre primou pela parceria público-privada, porque o Sistema Único de Saúde, exclusivamente, não consegue dar conta. A saúde não tem preço, mas ela tem um custo limitado, um orçamento finito. Se a gente não introduzir tecnologia, a gente com certeza vai ter problemas ainda maiores de falta de recursos ”, destacou Ritter.

A Health Meeting Brasil/Sindihospa, que acontece dos dias 21 até 23 de outubro, é considerada a maior feira internacional de saúde da região Sul do Brasil. Com uma expectativa de receber mais de 20 mil visitantes, o evento tem como objetivo discutir os principais desafios da gestão hospitalar, além de debater as transformações trazidas pela tecnologia na área da saúde.

A Health Meeting Brasil/Sindihospa, que acontece dos dias 21 até 23 de outubro, é considerada a maior feira internacional de saúde da região Sul do Brasil. Com uma expectativa de receber mais de 20 mil visitantes, o evento tem como objetivo discutir os principais desafios da gestão hospitalar, além de debater as transformações trazidas pela tecnologia na área da saúde.

3º Fórum de Inovação Health Meeting

Um dos destaques do segundo dia foi o 3º Fórum de Inovação Health Meeting, iniciativa que reuniu especialistas e executivos do setor para discutir os principais temas que moldam o presente e o futuro da saúde. Ao longo do dia, foram abordados assuntos estratégicos como governança de dados, futurismo, inovação, novos modelos de negócios e os desafios da diversificação de receitas.

Um dos temas debatidos foi o potencial do Rio Grande do Sul como um polo de turismo de saúde. O debate ocorreu durante a palestra “Turismo de Saúde no RS: Inovação que conecta Saúde, Hospitalidade e Experiências”, ministrada por Janaína Brentano, especialista em turismo de saúde na agência Vou Viajar/RS e Daniel Giaccheri , fundador do grupo São Pietro Hospitais e Clínicas/RS.

Segundo os palestrantes, o Rio Grande do Sul é visto como um futuro polo de turismo em saúde devido à sua excelência médica e ao custo-benefício que oferece. Janaína afirmou que o Estado conta com hospitais renomados, que garantem uma entrega de qualidade "magnífica" por um valor significativamente menor em comparação a São Paulo, o principal destino de turismo de saúde do Brasil atualmente.

Outro ponto destacado é que o RS está geograficamente posicionado para atrair o mercado do Mercosul (como Argentina e Uruguai), onde um grande número de pessoas já busca tratamentos médicos no Brasil, representando um mercado com alto potencial de crescimento.

“Não precisamos focar em trazer o americano ou o canadense para cá. A gente tem todo um Mercosul aqui em volta. No ano passado, na Argentina, mais de 40 mil pessoas saíram para ir para São Paulo para fazer tratamentos médicos. Temos hospitais mais renomados, acreditados, que entregam uma qualidade magnífica por um valor muito menor. Temos atributos e vantagens competitivas muito grandes”, ponderou Giaccheri.

Porto Alegre se prepara para receber maior encontro de Saúde do Sul do País LEIA TAMBÉM:

Além disso, eles detalharam o programa RS Saúde e Turismo, que visa integrar hospitais, agências de viagens, hotéis e serviços de transporte para criar experiências personalizadas e de alta qualidade para pacientes de outras regiões e países.

A iniciativa nasceu como um projeto piloto inicialmente focado em Porto Alegre, após uma demanda identificada junto ao Secretário de Turismo, com o objetivo de posicionar o Rio Grande do Sul como uma referência nacional e internacional em saúde e atrair novos pacientes para o Estado. A essência do programa é a integração setorial e o trabalho conjunto entre hospitais credenciados, agências especializadas em turismo médico, hotéis, serviços de transporte e passeios turísticos

“A nossa missão no programa é justamente promover o Rio Grande do Sul como referência nacional e internacional em turismo de saúde, integrando excelência médica, hospitalidade, bem-estar e turismo”, destacou Janaína.

Outra pauta presente no 3º Fórum de Inovação Health Meeting foi a inovação e utilização da tecnologia no cuidado hospitalar. Quem debateu o assunto foi Sidiclei Carvalho, enfermeiro e gerente de enfermagem do Hospital Moinhos de Vento, e Evandro Moraes, diretor da área de tecnologia da informação e de saúde digital do Hospital Moinhos de Vento.

O ponto central da apresentação foi um case de sucesso de integração de tecnologia para melhorar a experiência do paciente e desonerar a equipe de enfermagem, utilizando a plataforma Proxper da Evolutix, em um conceito de “quarto inteligente".

Trata-se de uma tecnologia que atua como um ecossistema conectado para otimizar a jornada do paciente internado. Assim, a Proxper busca aproximar o paciente do cuidado e tornar a experiência hospitalar mais fluida e eficiente. Segundo os palestrantes, ela fornece ao paciente um tablet por meio do qual ele pode interagir diretamente com as áreas de apoio, como rouparia, hotelaria e infraestrutura, para solicitar itens como cobertores ou reportar problemas. Esse sistema desonera a equipe de enfermagem de chamados não assistenciais, que consumiam até 32% do seu tempo, permitindo que os profissionais foquem em tarefas de cuidado direto.

"Pela primeira vez nos ciclos estratégicos do Moinhos, nós inserimos a transformação digital como um dos propósitos. Então, ela deixou de ser um meio, uma ferramenta de execução para ser o fim realmente do nosso mapa junto com outros grandes propósitos que nós temos. E isso alavancou demais os projetos estratégicos envolvendo a área de tecnologia”, destacou Moraes.

Os palestrantes enfatizaram a importância da transformação digital no mapa estratégico do Hospital Moinhos de Vento e como essa tecnologia ajuda a aumentar a segurança, o protagonismo do paciente e a qualidade do atendimento, apesar dos desafios de financiamento e reformas em um hospital com alta ocupação.