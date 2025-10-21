Health Meeting Brasil reúne líderes do setor de saúde na Pucrs

Entre os dias 21 e 23 de outubro, o Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) será a casa do Health Meeting Brasil/SINDIHOSPA, evento que busca trazer oportunidade de negócios e networking para o desenvolvimento do setor de saúde.

O evento, que já é considerado um dos mais relevantes do setor no País, busca crescer em tamanho, diversidade e ambição: a expectativa é de reunir mais de 20 mil visitantes na edição deste ano. Além disso, são mais de 250 expositores confirmados, 20 eventos simultâneos e uma programação que promete discutir desde os grandes desafios da gestão hospitalar até as transformações trazidas pela inteligência artificial.



A solenidade de abertura aconteceu na noite desta terça-feira (21), no teatro da Pucrs e contou com a presença de Gilmar Dalla Roza, CEO da Health Meeting Brasil/SINDIHOSPA, Henri Siegert Chazan, presidente do SINDIHOSPA e do reitor da Pucrs, Manuir José Mentges.



Outras autoridades como o deputado Pedro Westphalen, representando a Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), o secretário de saúde municipal, Fernando Ritter, representando a prefeitura de Porto Alegre, o secretário estadual de turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, representando o governador do Estado e o deputado estadual Thiago Duarte, representando a Assembleia Legislativa, também marcaram presença.



“O Rio Grande do Sul é o segundo polo de saúde do Brasil e não tinha um evento que pudesse congregar todo esse cluster. Penso que a health meeting veio em um momento muito importante pra saúde do Estado. Aqui conectamos todas as empresas que, mesmo que sejam concorrentes, em um evento como esse, elas trocam informações para o mercado crescer”, destacou Dalla Roza.



O presidente do SINDIHOSPA também enfatizou a importância do evento para a saúde do Rio Grande do Sul. “O setor de saúde é um dos mais relevantes do nosso Estado. Empregamos mais de 100 mil pessoas. Um evento como esse é de extrema importância”, destacou Chazan.



Por fim, o secretário Santini exaltou a importância de iniciativas como o Health Meeting para a economia do Estado. “A cada cinco turistas que vêm para o Estado, um vem em busca de tratamento de saúde. Isso nos consolida em um mercado que tem sido muito importante na promoção do turismo no mundo todo. Temos muito a explorar dessa economia, pela excelência dos nossos serviços médicos”, destacou.