Geração de negócios na Mercopar deve superar a marca de R$ 1 bilhão

De Caxias do Sul

Com milhares de conexões de negócios entre empresas de todos os portes, a 34ª Mercopar, realizada pelo Sebrae RS e Sistema Fiergs, de 14 a 17, em Caxias do Sul, no Parque de Eventos da Festa da Uva, chegou a expectativas de negócios de R$ 1,014 bilhão, alta de 10% sobre a edição anterior, e atingiu a marca superior a 44 mil visitantes, incremento de 5%. De acordo com pesquisa interna, para 97,3% dos visitantes a feira atingiu totalmente as expectativas, e a próxima edição, a de número 35, tem data: 20 a 23 de outubro de 2026.

Os resultados reforçam a vocação do evento como a maior feira de inovação industrial da América Latina. Neste ano, foram 528 expositores, entre os quais 60 startups, de 12 estados e da China, dos segmentos metalmecânico, automação, borracha, plástico, movimentação e armazenagem, tecnologia da informação, energia e meio ambiente.

"Mais uma vez, a Mercopar se mostrou um marco para a indústria gaúcha, brasileira e latino-americana, levando ao público as mais recentes inovações em diversos segmentos, promovendo networking entre micro, pequenas, médias e grandes empresas e gerando milhões de reais em negócios, que é o principal foco do evento", destaca o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RS, Luiz Carlos Bohn.

LEIA TAMBÉM: Mercopar abre oportunidades no mercado automotivo

Ele ressalta a relevância da feira, realizada há 34 anos ininterruptos, fruto de uma iniciativa do Sebrae RS e que, desde 2019, também tem como correalizador o Sistema Fiergs. "É um dos mais importantes eventos do calendário para o setor industrial, que oferece aos participantes ferramentas para qualificação dos negócios, promovendo melhores resultados", afirma.

Para o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, a feira, mais uma vez, foi um marco de grande expressão para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, mostrando a força da indústria nacional e sua capacidade de inovação. "A Mercopar reafirma, ano após ano, a força da indústria e o quanto ela é capaz de se reinventar e inovar. O que mais nos orgulha é ver o protagonismo das pequenas e microempresas, que aqui têm a oportunidade de acessar grandes indústrias, apresentar seus produtos, firmar parcerias e conquistar novos mercados", avalia.

As rodadas de negócios foram, novamente, as grandes protagonistas do evento. O Projeto Comprador, em suas quatro vertentes (digitais, regional, nacional e internacional), realizou 8.799 agendas que conectaram micro e pequenas empresas a grandes indústrias nacionais e internacionais, com participação de representações de Angola, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai.

Como novidade houve o painel de oportunidades da cadeia automotiva, com participação das montadoras Ford, Renault, Hyundai e BYD, que apresentaram suas demandas e necessidades, promovendo diálogo direto com os empreendedores locais. As rodadas deste ano geraram R$ 260 milhões em negócios.