Mercopar abre oportunidades no mercado automotivo

De Caxias do Sul

Em iniciativa inédita, a 34ª edição da Mercopar abriu oportunidades para que micro e pequenos empresários apresentassem produtos e serviços ao mercado automotivo. No primeiro dia da feira ocorreu uma série de rodadas de negócios entre dezenas de fornecedores e gestores da BYD, Ford, Renault e Hyundai. Cada empresa apresentou suas principais demandas, canais de acesso e pré-requisitos para novos fornecedores.

A Gigatec, de Caxias do Sul, de forte atuação na agricultura, quer entrar no atendimento à indústria automotiva. As buchas autolubrificantes utilizadas no maquinário agrícola levaram ao desenvolvimento de travas de segurança para o capô dos automóveis, solução que foi apresentada à Hyundai, por exemplo. "Ter a oportunidade de falar com essas grandes empresas diretamente encurta muito o caminho", frisou o empresário Giovani Sachet.

Destacou que, em geral, um pequeno negócio tem dificuldade de ser reconhecido, por mais que muitas vezes tenha conhecimento ou expertise relevante. "Ainda assim, não consegue chegar na porta de uma grande empresa e mostrar o que está fazendo. Por isso, esta é uma chance fantástica. Participei de rodadas em outras áreas e estou muito feliz de conversar com as montadoras", reforçou.

A Hyundai tem como objetivo ampliar a base de fornecedores, principalmente com parceiros nas áreas de peças e componentes automotivos, matérias-primas e serviços especializados. "A Mercopar representa uma oportunidade estratégica para estreitarmos o relacionamento com fornecedores de todo o Brasil, especialmente da Região Sul. Essa aproximação é fundamental para avançarmos na nacionalização de peças e componentes dos veículos produzidos em Piracicaba, além de contribuir para o desenvolvimento econômico local", assinalou Ivan Carvalho, diretor de compras da montadora.

De acordo com Jakson da Luz, especialista em competitividade setorial do Sebrae RS, responsável pelas rodadas de negócios, a metodologia auxilia a identificar sinergias e abrir portas para oportunidades reais de fornecimento. "O ecossistema produtivo das indústrias automotivas está em busca de inovações e micro e pequenos negócios podem contribuir diretamente. O sucesso desta rodada aponta para continuarmos investindo no setor. Esperamos ter resultados e muitos negócios concretizados nos próximos meses", destacou.

A programação da Mercopar também contempla outras iniciativas de aproximação de grandes marcas com micro e pequenos empresários. O projeto Comprador Nacional é considerado uma das rodadas mais importantes da Mercopar. Nesta edição, 100 grandes empresas compradoras de fora do estado, 10% superior ao ano passado, apresentaram demandas em busca de fornecedores. As pequenas empresas inscritas, que foram 400, apresentaram os produtos ou serviços. As reuniões ocorreram na terça e quarta-feira.

Já o projeto Comprador Internacional aproxima empresas brasileiras de compradores da América Latina. Em 2024, foram realizados 327 encontros entre 90 marcas brasileiras e 26 grandes organizações de outros países. Neste ano são 150 empresas vendedoras e 30 compradores que iniciaram negociações na quarta e prosseguem nesta quinta. Participam empresas da Colômbia, da Argentina, do Peru, Paraguai, Panamá, Uruguai e Chile. Em 2024 foram encaminhados negócios na ordem de R$ 18,5 milhões. A expectativa deste ano é de R$ 20 milhões.

O terceiro Projeto Comprador é o Regional, uma das iniciativas para fortalecer a indústria local. Ele conecta compradores e fornecedores do próprio estado, criando um ambiente de negócios voltado às empresas que atuam na mesma região, especialmente no Rio Grande do Sul. "Esse projeto fortalece a cadeia produtiva local e reduz barreiras logísticas e culturais, já que as empresas compartilham o mesmo contexto regional", explica o especialista. As reuniões marcadas para esta quinta e sexta reunirão 100 empresas compradoras e 400 vendedoras.

Outra iniciativa é a Sessão de Negócios Mercopar, marcada para esta quinta, das 9h às 11h, com foco em empresas tradicionais apoiadas pelo Sebrae Nacional. São 14 compradores e 42 vendedores de vários estados. As empresas são escolhidas pelo potencial de inovação, capacidade produtiva e alinhamento com os setores industriais da feira, e as micro e pequenas empresas são conectadas a compradores nacionais e internacionais.

A Mercopar 2025, uma realização do Sebrae RS e do Sistema FIERGS, segue até sexta-feira (17), no Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul. O horário de funcionamento é das 13h às 20h, com acesso gratuito, mediante inscrição no site da Mercopar.