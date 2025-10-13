Mercopar reunirá mais de 600 empresas a partir desta terça

Com solenidade oficial de abertura nesta terça-feira (14), para convidados às 11h30min, e ao público a partir de 13h, a 34ª edição da Mercopar reunirá cerca de 600 expositores e 60 startups, até a sexta-feira (17), no Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul. A exposição terá empresas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, além do exterior, em especial da China e de países do Mercosul. A feira contempla segmentos como metalmecânico, automação industrial, borracha, plástico, movimentação e armazenagem, tecnologia da informação, energia e meio ambiente.

Além de fomentar negócios e networking, a Mercopar também terá uma intensa programação com palestras e fóruns para antecipar tendências e ser fonte de conteúdo técnico relevante para os segmentos da indústria, empreendedorismo e inovação. A feira, uma realização do Sebrae RS e Sistema Fiergs, receberá visitantes das 13h às 20h. A participação do público em geral é gratuita, bastando fazer a inscrição em https://mercopar.com.br/app/evento/paginas/inscricao. Haverá cobrança de estacionamento para acessar o parque.

O volume de negócios gerados na edição passada foi de R$ 935 milhões , alta de crescimento de 66% em relação ao ano de 2023. Foram registrados 42.184 visitantes presenciais, que tiveram a oportunidade de visitar 561 expositores. Também houve aumento de 80% no número de máquinas industriais expostas com relação a 2023.

Na avaliação de Luiz Carlos Bohn, presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae RS, os grandes diferenciais da feira são a forte conexão entre grandes e pequenas empresas, fomentando negócios, e a difusão de inovações, aumentando a competitividade do setor. “A Mercopar é uma fonte de conteúdo técnico, que busca aproximar os participantes do que há de mais inovador e do que é tendência e solução para a indústria. É voltada a um público gerador de negócios e interessado em conteúdo técnico qualificado, como empreendedores de pequenas, médias ou grandes empresas, CEOs, fornecedores, profissionais e acadêmicos”, afirma.

O presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, reforça que o evento, além dos negócios, promove inovação e capacitação, com a presença de dezenas de startups. Para ele, participar da Mercopar 2025 significa estar no centro das oportunidades comerciais e tecnológicas da indústria nacional e latino-americana. “É uma chance valiosa de gerar negócios, estabelecer parcerias estratégicas, atualizar-se sobre tendências e fortalecer a presença das empresas em um mercado cada vez mais competitivo e inovador”, frisa.

Desde o dia 27 de setembro, cerca de 2 mil trabalhadores trabalharam na montagem da estrutura. O vice-presidente do Sistema Fiergs, Ubiratã Rezler, ressalta que existe todo um cronograma com etapas para atender a demanda da feira. “Obedecemos ao cronograma logístico e vamos escalonando o trabalho para melhor organizar a feira. Por exemplo, precisamos de uma inteligência de montagem para a entrada das centenas de máquinas e sua montagem e testagem. Temos consultorias sobre normas como NR12 e NR18 voltadas à segurança de todos os trabalhadores e visitantes”, comenta.

Considerada a maior feira de inovação industrial da América Latina, a Mercopar tem desempenhado um papel estratégico na economia de Caxias do Sul, tanto pelo volume de negócios gerados quanto pelos reflexos diretos na cadeia produtiva local. Na projeção de Rezler, são gerados em torno de 2,7 mil vagas de trabalho, entre profissionais temporários para montagem de estandes, segurança, limpeza, recepção e serviços técnicos. Outros milhares de postos indiretos são criados em setores como transporte, alimentação, hospedagem e entretenimento.

A diretora executiva do Sindicato Empresarial da Gastronomia e Hotelaria Uva e Vinho, Márcia Ferronato, estima em mais de 85% a taxa de ocupação hoteleira e que restaurantes, bares e pontos turísticos atendam na capacidade máxima. Ressalta ainda que, durante a feira, atrações turísticas como vinícolas, museus e roteiros históricos também se beneficiam com excursões organizadas por agências locais e pacotes especiais voltados aos participantes do evento.

Programação de terça

Uma das principais atividades desta terça-feira ocorrerá entre 17h30 e 19h30, no palco 2, com a realização do Fórum da Cadeia Automotiva, iniciativa do APL Metalmecânico. Com o tema “Um olhar para o mercado”, o painel terá as presenças de Igor Morais, economista-chefe do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região e da Vokin Investimentos; Ruben Bisi, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus e diretor de relações institucionais da Marcopolo; Ricardo Escoboza, diretor regional do Sindipeças e EVP para América do Sul das verticais autopeças e montadora da Randoncorp e COO da vertical autopeças Randoncorp; e Edson Martins, vice-presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores e diretor comercial da Agrale.

Palco 1

13h30 às 14h: Manufatura aditiva como uma aliada estratégica na indústria moderna, com Renato Pradillas, da Comprint Máquinas e Materiais Gráficos

14h10 às 14h50: O oceano azul do marketing digital para indústrias, com Fábio Leite Langer, da Gesto Marketing Digital

15h às 15h50: O futuro da navegação gaúcha, com Cristiano Klinger, presidente da Portos RS

16h às 17: Estratégias de internacionalização para PMEs lideradas por mulheres, com Monnike Garcia, da Labcomex

17h10 às 17h50: Por que a indústria não deve ignorar o Mercado Livre?, com Vinícius Moog, da Asap.commerccer

18h às 19h: Conexão Banrisul-Finep: a força da inovação para transformar negócios, com Gustavo Barcelos, mestre em finanças corporativas pela Universidade de Bordeaux, e Fernando Postal, diretor do Banrisul

19h às 19h30: Automação robótica, a chave para a competitividade e eficiência, com representante da Kuka Roboter do Brasil

19h30 às 19h50: Papel do BESS na transição energética, com Robson dos Santos, chefe de vendas na WEG

Palco 2

15h às 16h: Comunicação para negócios tradicionais, com Luciano Potter

16h às 17h30: Indústria que transforma: raízes gaúchas, com Clovis Tramontina, da Tramontina, e Aline Eggers Bagatini, diretora-presidente da Bebidas Fruki