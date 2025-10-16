ABRH-RS divulga os vencedores dos prêmios Top Ser Humano e Top Cidadania 2025

A Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS) divulga os resultados dos prêmios Top Ser Humano 2025 e o Top Cidadania 2025, reconhecidas e importantes distinções gaúchas na área de gestão de pessoas e cidadania. São, ao todo, 61 premiados – 46 no Top Ser Humano e 15 no Top Cidadania. Entre as empresas vencedoras, duas delas serão condecoradas com o Prêmio Mérito Top Ser Humano, concedido para organizações que são premiadas cinco vezes em um período de seis anos, e são elas: SLC Máquinas e Unimed Noroeste. A cerimônia de premiação ocorre no dia 27 de novembro, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Também será entregue o Personalidade Top Ser Humano 2025, que será divulgado nos próximos dias.
De acordo com o presidente da ABRH-RS, Pedro Fagherazzi, essa iniciativa representa uma valorização das pessoas que realizam ações que geram mais qualidade, crescimento, desenvolvimento e engajamento nos processos que levam as empresas a se destacarem na sociedade. "As pessoas são o maior ativo das organizações e propulsoras dos resultados. É preciso ter uma atenção especial aos colaboradores, pois em meio a tantos desafios corporativos, são eles o maior ativo das empresas e aqueles que podem fazer toda a diferença para o sucesso de uma companhia", ressaltou Fagherazzi.
O Top Ser Humano foi criado em 1993 para reconhecer iniciativas que valorizam o ser humano como diferencial estratégico para o crescimento das pessoas e das empresas. Já o prêmio Top Cidadania, criado em 2001, reconhece as ações sociais realizadas pelas organizações na comunidade gaúcha. Neste período, o Top Ser Humano já premiou mais de 600 cases e o Top Cidadania mais de 200.
CONFIRA OS VENCEDORES DO PRÊMIO TOP SER HUMANO E DO TOP CIDADANIA 2025
Top Ser Humano 2025 – Categoria Organização
AEL Sistemas
Alvorada John Deere
Atitus Educação
Banrisul
Box Print
Bruning Tecnometal
Casa de Saúde Menino Jesus de Praga
Central Sicredi Sul/Sudeste
Cootravipa
Cotrijal
DATACOM
Facta
Fundacred
Grupo Agros
Grupo Guarida
Grupo J2M
Hospital de Clínicas de Passo Fundo
Hospital Ernesto Dornelles
Hospital Ivan Goulart
Hospital Moinhos de Vento
Hospital São Lucas da PUCRS
InBetta
Indutar
Instituto do Câncer Infantil
Irani Papel e Embalagem
Lojas Lebes
Medabil
Melnick
Nexteer Automotive
Piccadilly Company
Santa Casa de Porto Alegre
Senac-RS
Sicredi Conexão
Sicredi Confiança
Sicredi Cooperação
Sicredi das Culturas RS/MG
Sicredi Região Centro RS/MG
Sicredi União RS/ES
SLC Agrícola
SLC Máquinas
STIHL
Unicred Porto Alegre
Unimed Noroeste
Unimed Porto Alegre
Universidade Feevale
Vitlog Transportes
Top Cidadania 2025 – Categoria Organização
Alliance One
Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul
Casa de Saúde Menino Jesus de Praga
Cootravipa
Hospital Moinhos de Vento
InBetta
Instituto do Câncer Infantil
Instituto Joanna de Ângelis
Instituto Unimed
Kepler Weber
Senac-RS
Sesc/RS
Termolar
Unimed Erechim - Hospital Unimed Erechim
Unimed Porto Alegre