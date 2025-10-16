ABRH-RS divulga os vencedores dos prêmios Top Ser Humano e Top Cidadania 2025

A Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS) divulga os resultados dos prêmios Top Ser Humano 2025 e o Top Cidadania 2025, reconhecidas e importantes distinções gaúchas na área de gestão de pessoas e cidadania. São, ao todo, 61 premiados – 46 no Top Ser Humano e 15 no Top Cidadania. Entre as empresas vencedoras, duas delas serão condecoradas com o Prêmio Mérito Top Ser Humano, concedido para organizações que são premiadas cinco vezes em um período de seis anos, e são elas: SLC Máquinas e Unimed Noroeste. A cerimônia de premiação ocorre no dia 27 de novembro, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Também será entregue o Personalidade Top Ser Humano 2025, que será divulgado nos próximos dias.

De acordo com o presidente da ABRH-RS, Pedro Fagherazzi, essa iniciativa representa uma valorização das pessoas que realizam ações que geram mais qualidade, crescimento, desenvolvimento e engajamento nos processos que levam as empresas a se destacarem na sociedade. "As pessoas são o maior ativo das organizações e propulsoras dos resultados. É preciso ter uma atenção especial aos colaboradores, pois em meio a tantos desafios corporativos, são eles o maior ativo das empresas e aqueles que podem fazer toda a diferença para o sucesso de uma companhia", ressaltou Fagherazzi.

O Top Ser Humano foi criado em 1993 para reconhecer iniciativas que valorizam o ser humano como diferencial estratégico para o crescimento das pessoas e das empresas. Já o prêmio Top Cidadania, criado em 2001, reconhece as ações sociais realizadas pelas organizações na comunidade gaúcha. Neste período, o Top Ser Humano já premiou mais de 600 cases e o Top Cidadania mais de 200.

CONFIRA OS VENCEDORES DO PRÊMIO TOP SER HUMANO E DO TOP CIDADANIA 2025

Top Ser Humano 2025 – Categoria Organização

AEL Sistemas

Alvorada John Deere

Atitus Educação

Banrisul

Box Print

Bruning Tecnometal

Casa de Saúde Menino Jesus de Praga

Central Sicredi Sul/Sudeste

Cootravipa

Cotrijal

DATACOM

Facta

Fundacred

Grupo Agros

Grupo Guarida

Grupo J2M

Hospital de Clínicas de Passo Fundo

Hospital Ernesto Dornelles

Hospital Ivan Goulart

Hospital Moinhos de Vento

Hospital São Lucas da PUCRS

InBetta

Indutar

Instituto do Câncer Infantil

Irani Papel e Embalagem

Lojas Lebes

Medabil

Melnick

Nexteer Automotive

Piccadilly Company

Santa Casa de Porto Alegre

Senac-RS

Sicredi Conexão

Sicredi Confiança

Sicredi Cooperação

Sicredi das Culturas RS/MG

Sicredi Região Centro RS/MG

Sicredi União RS/ES

SLC Agrícola

SLC Máquinas

STIHL

Unicred Porto Alegre

Unimed Noroeste

Unimed Porto Alegre

Universidade Feevale

Vitlog Transportes

Top Cidadania 2025 – Categoria Organização

Alliance One

Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul

Casa de Saúde Menino Jesus de Praga

Cootravipa

Hospital Moinhos de Vento

InBetta

Instituto do Câncer Infantil

Instituto Joanna de Ângelis

Instituto Unimed

Kepler Weber

Senac-RS

Sesc/RS

Termolar

Unimed Erechim - Hospital Unimed Erechim

Unimed Porto Alegre