Empresas de diversos segmentos expõem seus produtos na 18ª CongregaRH

Começou na última quarta-feira (17) a 18ª CongregaRH, um dos principais eventos de Gestão e Pessoas do Sul do Brasil. O evento, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS), tem como tema “Entre o Caos e a Consciência”, e ocorre até a próxima sexta-feira (19), no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre.

O encontro conta com mais de 20 palestrantes que trazem reflexões e tendências sobre os desafios contemporâneos da área de gestão de pessoas. Além disso, mais de 90 empresas estão expondo seus produtos em um espaço dedicado para a feira de negócios.

Para Pedro Luiz Fagherazzi, presidente da ABRH-RS, o evento é crucial para que as empresas "acordem" para a necessidade de investir mais em seus colaboradores.

“Estamos em um mundo muito caótico. Caótico por causa do tarifaço, por causa das tragédias climáticas, por causa da inteligência artificial... por problemas sociais, problemas de saúde das pessoas. E esse assunto tem provocado nas empresas a necessidade de entender tudo isso, e a partir desse entendimento tomar as decisões internas. Então é importante que as empresas mandem seus executivos, suas pessoas aqui”, destacou.

Pedro Fagherazzi, presidente da ABRH-RS, afirma que "A inteligência artificial não é ondinha, ela é uma tsunami " BRENO BAUER/JC

Fagherazzi também destacou o crescimento do congresso ao longo dos anos. Segundo ele, o evento teve um aumento significativo no número de expositores e de público em relação à edição de 2024. Isso, de acordo com o presidente, demonstra a resiliência da organização do evento, que conseguiu manter o alto nível mesmo após as enchentes.

“Teve um crescimento de 45% no ano passado. Tínhamos 68 expositores e este ano passamos de 90, então realmente foi um crescimento fantástico. Tivemos um revés ano passado com a enchente, que o congresso era para maio. Conseguimos um espaço em setembro e conseguimos fazer um bom congresso ano passado, apesar de tudo. E agora, a gente gravou setembro como a data do congresso aqui no Rio Grande do Sul. A gente não abre mão de trazer palestrantes de primeiríssima linha. E a nossa missão é trabalhar para manter essa qualidade de conteúdo atualizado que projete um pouco o futuro da gestão de pessoas”, destacou.

Outro ponto de destaque, segundo o presidente da associação, é o debate sobre a Inteligência Artificial (IA). Segundo ele, a temática será pauta de “praticamente todas as palestras”, pois ela impactará profundamente as empresas, as pessoas, os processos e a tecnologia de produção.

“ A inteligência artificial não é ondinha, ela é uma tsunami e ela realmente vai impactar muito nas empresas e nas pessoas. Dentro das empresas ela vai facilitar o trabalho de muitas áreas. No RH vai ajudar a seleção, vai ajudar na programação e desenvolvimento específico para cada uma das pessoas. Porém, ela não vai resolver problemas de comportamento, não dá para fazer terapia com IA. O risco é deixar para uma máquina gerenciar as pessoas. O líder não pode ser substituído pela máquina”, ponderou.

Feira de exposições

Na feira de exposições, empresas dos mais diversos segmentos aproveitaram o espaço para expor seus produtos para potenciais clientes. Uma delas é a MGS Imagem e Informação, que utiliza a IA para a gestão de documentos, processos e conteúdos empresariais. Seu principal produto é o software Neutron, que substitui a necessidade de análise humana em tarefas como a aprovação de faturas ou admissões no RH.

“ Nosso público é realmente muito nichado, não são soluções de prateleira. Então, por isso é importante para nós estarmos aqui: marcar presença e conversar com líderes mais maduros do segmento”, comentou Jaime Borges, líder de vendas da empresa.

Outra empresa que marcou presença no evento foi a Legaya, uma consultoria que oferece diagnóstico de cultura e jornadas de transformação para organizações e equipes. Segundo Karina Vieira, cofundadora da marca, a experiência de participar da CongregaRH pela primeira vez tem sido muito positiva.

“ Ficamos muito surpresos com o interesse dos participantes em conhecer mais do produto, do serviço, das soluções. A gente tá saindo daqui com relações muito nutritivas com todo mundo que passou pelo nosso estande”, afirmou.

O segmento de alimentação corporativa também esteve representado na feira. É o caso da Olivas, empreendimento com foco na alimentação saudável, que atende diversos setores como indústrias, escolas e até mesmo o CT do Internacional.

“Viemos ao CongregaRH em busca de conexões e visibilidade para a Olivas. Recebemos feedbacks muito positivos e fomos surpreendidos com a boa receptividade do público. É muito gratificante ver que as pessoas estão valorizando a questão da saúde, o que nos mostra que estamos no caminho certo”, destacou Denise Herther, responsável pelo comercial da Olivas.

Além dos estreantes, existem empresas que já são experientes no congresso. É o caso da Sona, empresa de consultoria e desenvolvimento focada em subsistemas da área de Gestão de Pessoas (GP) e aprendizagem corporativa, que já está participando do evento pela quinta vez.