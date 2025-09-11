CongregaRH promove debate sobre caos e consciência entre lideranças da área

Evento consolidado na área de Recursos Humanos (RH), o CongregaRH ocorre entre os dias 17 e 19 de setembro, no Centro de Eventos da Pucrs, com a expectativa de bater recordes de público e contribuir para os debates contemporâneos da área. Organizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos seccional do Rio Grande do Sul (ABRH-RS), o tema do congresso deste ano será "Entre o Caos e a Consciência", com o intuito de reforçar o debate sobre resiliência e conexões em momentos difíceis.

O presidente da associação, Pedro Luiz Fagherazzi, destaca que, "infelizmente, grandes evoluções vêm do caos". Ele cita o exemplo das enchentes para salientar que, após as cheias, "aprendemos a dar valor ao cuidado com o meio ambiente e as cidades", além da saúde mental das pessoas, afetada pela crise. A diretora técnica do CongregaRH, Luciane Beretta, explica que "o caos invade as corporações e a vida pessoal", e por isso se faz necessária a conscientização sobre a importância da união nestes casos.

Diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero, recebeu a equipe do CongregaRH TÂNIA MEINERZ/JC

Para tanto, a extensa lista de convidados para as palestras chama a atenção do público, com atrações locais, nacionais e internacionais. Os organizadores destacam o painel da colunista do New York Times, Kasley Killam, que fechará o evento na próxima sexta-feira.

Ao todo, serão 66 palestras, 90 expositores — 45% a mais que em 2024 — e uma média de 2 mil pessoas circulando diariamente na Pucrs, divididas em aproximadamente 1.500 congressistas e 500 visitantes, segundo Fagherazzi. O presidente da ABRH exalta um público majoritariamente composto por executivos e lideranças da área de Recursos Humanos, que influenciam diretamente no funcionamento do mundo corporativo.