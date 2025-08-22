CIEE-RS investe em líderes para impulsionar resultados

O CIEE-RS deu um passo estratégico para fortalecer suas lideranças e sustentar o crescimento da instituição: lançou a Academia de Lideranças 360. A iniciativa integra treinamentos e conteúdos voltados ao desenvolvimento de líderes, alinhados aos desafios atuais e às estratégias de futuro.

A academia se estrutura em três dimensões: gestão de negócios, que aproxima líderes das tendências de mercado e sustenta resultados; gestão de pessoas, que oferece práticas e ferramentas para o desenvolvimento das equipes; e dimensão comportamental, voltada a competências essenciais e às exigências do cenário atual. O programa se concretiza na Jornada de Desenvolvimento das Lideranças, que em 2025 e 2026 terá encontros presenciais em diferentes regiões do Estado, reunindo líderes de todas as unidades.

Academia de Lideranças 360 reafirma o compromisso do CIEE-RS em preparar líderes para sustentar a estratégia institucional, enfrentar mudanças e impulsionar a evolução contínua de pessoas e resultados.

As ações foram definidas a partir de um diagnóstico que incluiu escuta do CEO e alta gestão, análise de tendências globais, resultados da pesquisa Great Place to Work (GPTW) e continuidade de projetos já existentes.

“A liderança é o pilar para sustentar nossa estratégia e preparar nossas equipes para os desafios do mercado. Queremos líderes que inspirem, conduzam mudanças e impulsionem resultados”, afirma Paula Helwanger, Coordenadora de Pessoas e Cultura do CIEE-RS. Na primeira etapa, realizada em julho, a parceria com a Great People Leadership (grupo GPTW) trouxe conteúdos e atividades práticas para inspirar e instrumentalizar as lideranças.

O segundo encontro, previsto para agosto e setembro, terá foco na criação de vínculos de confiança e na condução de conversas de feedback e carreira. Com investimento dedicado e planejamento anual, a Academia de Lideranças 360 reafirma o compromisso do CIEE-RS em preparar líderes para sustentar a estratégia institucional, enfrentar mudanças e impulsionar a evolução contínua de pessoas e resultados.

