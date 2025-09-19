Instituto Cyrela fortalece voluntariado corporativo com revitalização de escola pública

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Timbaúva, no bairro Mário Quintana, em Porto Alegre, recebeu no último final de semana uma transformação completa em sua estrutura. Com 24 anos de funcionamento e quase 700 alunos matriculados, a instituição enfrentava problemas como portas deterioradas, vidros danificados, corredores gastos e parte da rede elétrica exposta, situações até então resolvidas apenas com recursos próprios. A mudança ocorreu graças ao Dia da Ação Voluntária (DAV), promovido pelo Instituto Cyrela, que reuniu mais de 100 colaboradores e parceiros em um mutirão solidário.

A iniciativa contemplou pintura da fachada, corredores e salas de aula, revitalização da quadra esportiva, substituição de portas e mobiliário do refeitório, além da criação de uma horta em um espaço antes abandonado. A pracinha da educação infantil e a entrada da escola também ganharam nova vida com paisagismo, grama e canteiros. Um dos pontos que mais chamou atenção foi a sala de artes, que recebeu pintura em degradê e se tornou um ambiente acolhedor e inspirador.

“As manutenções eram feitas apenas com dinheiro da escola. Tínhamos muitos problemas que precisavam de reparos urgentes”, contou o diretor Gerson Luiz Banck Valencio, há cinco anos na gestão da instituição. Segundo ele, o impacto foi imediato: “Foi um marco de transformação. O ambiente ficou mais alegre, acolhedor e vivo”.

O mutirão não se limitou às melhorias físicas. Na parte da tarde, um grupo de 20 a 30 alunos participou de atividades recreativas com voluntários, incluindo brincadeiras, lanches e barraquinhas, reforçando a integração entre comunidade e empresa.

A cada edição, o Instituto Cyrela seleciona instituições de acordo com critérios sociais e estruturais. Em 2025, a escolha contou com o apoio da Secretaria de Educação de Porto Alegre, que indicou escolas dentro do perfil de atuação do programa. De acordo com Isadora Sá Carneiro, coordenadora de RH do Instituto Cyrela, a iniciativa é estratégica dentro da cultura corporativa. “O propósito da Cyrela enquanto empresa é transformar as cidades e o jeito de viver, e gerar valor fazendo o bem. Queremos promover a vontade de fazer o bem entre nossos colaboradores e comunidades, criando uma corrente de impacto positivo”, afirmou.

Mais do que revitalizar espaços, o DAV busca engajar pessoas. A cada ano, colaboradores se inscrevem para atuar no comitê organizador, que cuida desde a compra de materiais até a divisão de atividades. Muitos vivenciam no evento a primeira experiência com voluntariado, que se transforma em aprendizado coletivo. “Nosso objetivo é que os times tenham a possibilidade de enxergar e viver o impacto do trabalho social. O voluntariado transforma não apenas a realidade de quem recebe o apoio, mas também de quem doa seu tempo e talento, gerando engajamento genuíno e fortalecendo o clima organizacional”, destacou Isadora.

O evento acontece há mais de dez anos e já beneficiou milhares de pessoas em diferentes cidades. No Rio Grande do Sul, a revitalização da Escola Timbaúva se soma a outras iniciativas realizadas desde a chegada da empresa ao estado. Em 2024, por exemplo, em resposta às enchentes, a Cyrela destinou ações emergenciais a instituições afetadas.

Na Timbaúva, os reflexos já são visíveis no cotidiano. Crianças passaram a usufruir mais dos espaços renovados, professores ganharam um ambiente mais adequado para o ensino e a comunidade reconhece a valorização do espaço escolar. Além do apoio recebido pelo Instituto Cyrela, a escola mantém outras parcerias, como a do Rotary Club, que forneceu tênis para o time de futsal feminino, e desenvolve projetos inovadores como aulas de programação para alunos do 3º ao 5º ano e atividades físicas integradas à alfabetização.

Atualmente, a escola também passa por uma grande reforma da prefeitura, numa licitação que contempla cem instituições da rede municipal. Mesmo assim, Menezes ressalta que ações como o DAV cumprem um papel insubstituível: fortalecem laços, melhoram a autoestima da comunidade escolar e criam um ambiente mais humano para o aprendizado.