'Plantando o Bem' impacta escolas gaúchas

Fora dos papéis e consolidado desde 2016, o projeto social “Plantando o Bem”, da cooperativa Santa Clara, chega à sua 10ª edição neste ano. Em 2025 o programa irá contemplar 25 escolas em 13 municípios do Rio Grande do Sul, com o objetivo de ajudar cerca de 2.500 alunos, introduzindo em suas vidas hábitos sustentáveis, saudáveis e conscientes, desde a infância.

Nos primórdios, o projeto teve início no município de Carlos Barbosa, cidade onde fica localizada a matriz da cooperativa. Com o passar dos anos o projeto foi se expandindo e, consequentemente, integrando outros municípios. Em um primeiro momento, as cidades eram escolhidas onde a Santa Clara possui bases de assistência técnica e comerciais tipológicas agrícolas (parte que atende ao campo e as indústrias). Apesar do foco ser em municípios com áreas de atuação da cooperativa, com o passar do tempo, outras cidades e escolas faziam ligações para fazer parte do projeto.

Neste ano o projeto acontece nos municípios de Carlos Barbosa, Getúlio Vargas, Casca, Salvador do Sul, Paraí, Barão, Cotiporã, São Pedro da Serra, Tapera, Estação, Fagundes Varela, Vila Maria e Veranópolis. Todas as cidades possuem produtores associados e forte atuação da cooperativa.

Para Rosane Mutzemberg Giussani, Diretora da Escola Estadual de Ensino Médio Elisa Tramontina, de Carlos Barbosa, que é contemplada no projeto, o trabalho deles possibilita aos estudantes uma maior percepção da importância de hábitos saudáveis e o cuidado com o meio ambiente.

“Com esse projeto os alunos aprenderam de forma prática e divertida os conceitos básicos sobre alimentação saudável e responsabilidade social. Além do cuidado com o meio ambiente, também é trabalhado o espírito de trabalho em equipe.” explica Rosane, que completa: “As atividades lúdicas motivaram a participação de todos. Um aluno me falou ‘hoje foi o melhor dia na escola’. Acredito que de uma forma descontraída e prática o conhecimento acontece”.

Durante os dez anos de projeto, foram atendidas aproximadamente 27.000 crianças, totalizando mais de 100 escolas em mais de 20 municípios. Segundo o diretor administrativo e financeiro da Santa Clara, Alexandre Guerra , o propósito do projeto é trabalhar a nutrição saudável, sustentabilidade ambiental, preocupações com meio ambiente e com a reciclagem, através de peças teatrais, aulas com técnicos junto às escolas e com profissionais ligados à educação, nutrição e ao meio ambiente.

Com pensamento no meio ambiente e na alimentação saudável, uma das propostas é a criação de uma horta, onde as próprias crianças cuidam, desde a plantação, até a colheita, sempre com a supervisão dos profissionais. “O objetivo é que as crianças pudessem voltar a colocar a mão no solo, na terra. Onde elas pudessem cultivar o seu próprio alimento, cuidando e regando, para depois consumi-lo. ” diz Alexandre.

Além das atividades realizadas, cada criança recebe uma ecobag personalizável, um produto da marca Santa Clara e uma cartilha com instruções para uma alimentação saudável e atividades pedagógicas complementares.

Como forma de agradecimento à parceria das escolas, a Santa Clara entrega um azulejo personalizado alusivo ao projeto, representando a passagem da ação pelo local.

Outro objetivo do projeto, segundo Alexandre, é trabalhar os sentidos sensoriais das crianças, com tarefas em grupos, através dos alimentos, montagem de pratos saudáveis, circuitos interativos e jogos de memória.

Ainda segundo ele, “a cooperativa está sempre pensando no bem-estar das pessoas, para criar uma sociedade melhor e possibilitar uma melhor qualidade de vida. Colocando isso em prática no projeto de forma que os alunos possam entender como são os processos da produção do alimento e os cuidados que eles têm que ter com a alimentação e com o bem-estar das pessoas. Sempre valorizando a questão da sustentabilidade e do meio ambiente.” explica.