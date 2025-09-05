Ascendendo Mentes e Valmet unem forças para promover ascensão de jovens da periferia

Uma nova parceria foi formalizada, neste ano, por meio do ecossistema Gerando Falcões, reconhecido pelo trabalho de transformação social em periferias e favelas de todo o País. Desta vez, a multinacional finlandesa Valmet estará colaborando com os projetos do Instituto Ascendendo Mentes nos municípios de Porto Alegre e Eldorado do Sul.

Como parte de seu programa de Responsabilidade Social, a empresa investirá cerca de R$90 mil e disponibilizará uma equipe de voluntários corporativos, que poderão auxiliar na mentoria de jovens no mercado de trabalho e também dos próprios profissionais do Instituto nos processos de governança.

“A Valmet acredita que é o conhecimento que vai transformar a vida das pessoas dessas comunidades. Por causa disso, a jornada de capacitação e compartilhamento de conhecimento para a nova geração é muito importante”, explica o vice-presidente de Serviços da Valmet na América Latina, Felipe Floriani.

Na mesma linha, a diretora do Instituto Ascendendo Mentes, Nina Cardoso, valoriza a importância do trabalho feito pelos voluntários. “O auxílio profissional do voluntariado corporativo na potencialização do processo de aprendizagem é fundamental para o crescimento e fortalecimento da organização”, conta.