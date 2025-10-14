Tradener espera começar obras de parque eólico no RS em 2026

Se tudo transcorrer dentro do previsto, a empresa Tradener tem como meta iniciar a construção do complexo eólico Chicolomã em meados do próximo ano. O CEO da companhia, Guilherme Avila, detalha que o empreendimento, que ficará localizado nas proximidades da Lagoa dos Barros, entre Santo Antônio da Patrulha e Osório, deverá ser dividido em quatro Sociedades de Propósito Específico (SPEs).

Essa prática é normalmente utilizada pelos investidores do setor elétrico pois, ao diminuir a potência em usinas menores que compõem um projeto maior, é possível conseguir o benefício de desconto no uso do sistema de transmissão de energia. A partir do começo das obras, a expectativa é que leve cerca de 24 meses para concluir o parque eólico.

A estrutura terá uma potência instalada de 93 MW (o que corresponde a aproximadamente 2,5% da demanda média de energia elétrica do Rio Grande do Sul) e deve absorver em torno de R$ 600 milhões em investimentos. Avila comenta que as atuais dificuldades de escoamento de energia na região Nordeste do País têm aumentado a competitividade de projetos de geração de energia a serem construídos no Sul do Brasil.

No entanto, particularmente quanto ao empreendimento Chicolomã, ele ressalta que a confirmação da iniciativa depende de algumas questões como, por exemplo, a venda da energia. O executivo assinala que ainda não foi batido o martelo sobre qual será o ambiente de comercialização. Porém, uma das possibilidades é a da autoprodução, em que o consumidor utiliza a geração para atender a sua própria demanda. “Temos recebido muitos empreendedores interessados em entrar no projeto nesse regime”, diz Avila.

participação na Mercopar Ele enfatiza que a companhia deseja ampliar a presença comercial no Rio Grande do Sul e uma prova disso é a, feira de inovação industrial que acontece em Caxias do Sul até sexta-feira (17). Recentemente, a empresa também obteve o registro de autorização do Estado do Rio Grande do Sul para atuar na comercialização de gás natural em todo o território gaúcho. A Tradener hoje importa gás natural da Bolívia e vende para consumidores no Brasil.