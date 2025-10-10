Porto Alegre,

Publicada em 10 de Outubro de 2025 às 13:42

Entidades, órgãos públicos e universidades firmam acordo para fomentar startups

Manifesto Deep Tech foi assinado nesta sexta na sede do Sistema Fiergs

Cássio Fonseca/Especial/JC
Para impulsionar a pauta do empreendedorismo e inovação através da valorização das startups, a Aliança para Inovação de Porto Alegre, que conta com as universidades Ufrgs, Pucrs, Ufcspa e Unisinos, lançou nesta sexta-feira (10) o Manifesto Deep Tech, na sede do Sistema Fiergs. A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS (SICT), da Secretaria de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de Porto Alegre (Inovapoa) e do Sebrae-RS, além da própria Fiergs e da Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação (Reginp) e do Transforma-RS.
Conforme o secretário da pasta municipal, Luiz Carlos Pinto, o projeto “visa fomentar a criação de um ambiente de inovação dedicado ao desenvolvimento de deep techs, que são essas startups com base científica e tecnológica sólida, baseadas no conhecimento gerado pelo nosso sistema acadêmico e que podem propiciar a geração de soluções com impacto real nas nossas comunidades e na nossa economia”.
A solenidade foi mediada por Pinto, que coordenou a assinatura do termo de cooperação entre as partes. E quem representou a Aliança foi o reitor da Pucrs, Irmão Manuir Mentges. Ele fala sobre estimular a transformação do conhecimento gerado nas pesquisas científicas de alto nível das universidades em riqueza e desenvolvimento social e econômico para o âmbito regional e nacional. Ademais, cita o desafio de “consolidar o Estado como um polo de negócios inovadores baseados em tecnologia e conhecimento através do impulsionamento da inovação e de startups”.
Com o gancho sobre o Rio Grande do Sul, o diretor da SICT Guilherme Camboim explicou que o papel do governo é viabilizar e apoiar os diversos parques tecnológicos e processos de inovação, como essa parceria entre entes públicos e privados. Ele relata que o manifesto está alinhado com a política estadual de ciência, tecnologia e inovação e diz que a “agenda será atendida de maneira colaborativa e coordenada, com o objetivo de anunciar ao mundo que o Rio Grande do Sul quer ser o melhor destino para o desenvolvimento de deep techs no Sul Global”. Também exalta a qualidade da rede acadêmica e traz o “objetivo de que Porto Alegre seja uma cidade que consiga acelerar a conversão do grande potencial em realidade”.
Pelos anfitriões, o coordenador do Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec) e diretor do Sistema FIERGS, Marcus Coester, exaltou a importância da valorização da ciência e citou os Estados Unidos como exemplo de investimentos em grandes universidades. Para tanto, enfatiza a importância do aporte de dinheiro público em pesquisas como um dos fatores determinantes para o funcionamento desta engrenagem.

