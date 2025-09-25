Governo do RS defende concessão de rodovias à iniciativa privada

A recuperação e expansão da infraestrutura rodoviária gaúcha após as enchentes, com maior capacidade de investimento, foi levantada pelo governo estadual nesta quinta-feira (24), na TranspoSul. Em painel sobre o assunto, o vice-governador, Gabriel Souza, tratou da importância da responsabilidade fiscal para pôr as contas em dia e escalar os investimentos em rodovias.

Ele relata que o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) recebeu um aporte médio anual de R$ 125 milhões por cerca de 10 anos e que, em 2024, a gestão Eduardo Leite investiu R$ 1,7 bilhão no órgão. De acordo com o vice, o setor de transporte e logística é ainda mais importante para a economia gaúcha, já que o Estado está em uma das pontas do País e as estradas se tornam fundamentais para que os produtos cheguem aos centros consumidores, e vice-versa. “E também para atender o mercado doméstico, que teve um severo dano sobre sua infraestrutura nas enchentes”, completa.

Souza ainda afirma que as estradas afetadas pelas cheias passam por uma reforma robusta: “Vão ser feitas rodovias praticamente novas, pontes muito mais altas, estradas com melhor sistema de drenagem e proteção a deslizamento de encostas, que foi exatamente aquilo que nos atingiu”.

Por fim, teceu duras críticas à criação e gestão da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), e cobrou uma agenda liberal do poder público através da concessão de rodovias à iniciativa privada.

O moderador do debate e presidente de Grupo Lebes, Otelmo Drebes, aproveitou para indagar o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, sobre essa relação entre público e privado, que também é defendida pelo próprio.

Polo clama pela aproximação entre as partes e mantém o raciocínio de que as potencialidades do Estado são prejudicadas pelo déficit fiscal. “Estamos focados na reconstrução de estradas e rodovias com recurso do Funrigs. Também é fundamental que possamos ampliar a capacidade das nossas rodovias e apostamos em concessões para isso”, frisa o secretário.

A privatização seguiu em pauta com o secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi. Ele opina que o Estado deve interferir o mínimo possível e aponta, assim como os demais, a concessão à iniciativa privada como principal medida para os avanços de infraestrutura.

“A qualidade das rodovias, embora tenha melhorado nos últimos anos com investimentos maiores, ainda está muito aquém quando comparada com outros estados brasileiros”, alerta. Por fim, o secretário conclui que é preciso avançar nas concessões e fazer com que o governo federal também avance com as suas, para que possa haver uma interligação rodoviária mais robusta.