Publicada em 25 de Setembro de 2025 às 09:49

Holding ECB lança construtora Ce8 em Passo Fundo

Projeto da Ce8 deverá congregar, em uma única quadra, prédios residenciais, comerciais, um mall e um hotel 4 estrelas

Ce8/Divulgação/JC
Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
De Passo Fundo
A holding ECB, do empresário Erasmo Carlos Battistella, responsável pela Be8 e pelo projeto imobiliário Icon ECB em Passo Fundo realizou, na manhã desta quinta-feira (25), um novo “braço” de negócios: uma construtora. O anúncio do empreendimento, chamado Ce8, foi anunciado por Battistella à imprensa durante café da manhã que reuniu autoridades da cidade da Região Norte do Rio Grande do Sul.
A Ce8 será responsável pela construção do Icon ECB, que deverá congregar, em uma única quadra, prédios residenciais, comerciais, um mall e um hotel 4 estrelas a partir de um conceito de cidade caminhável. Serão quatro prédios ao todo com previsão de entrega para o final de 2028. Conforme apontou Battistella, 60% dos imóveis já foram comercializados.

