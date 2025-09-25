Holding ECB lança construtora Ce8 em Passo Fundo

De Passo Fundo
A holding ECB, do empresário Erasmo Carlos Battistella, responsável pela Be8 e pelo projeto imobiliário Icon ECB em Passo Fundo realizou, na manhã desta quinta-feira (25), um novo “braço” de negócios: uma construtora. O anúncio do empreendimento, chamado Ce8, foi anunciado por Battistella à imprensa durante café da manhã que reuniu autoridades da cidade da Região Norte do Rio Grande do Sul.
A Ce8 será responsável pela construção do Icon ECB, que deverá congregar, em uma única quadra, prédios residenciais, comerciais, um mall e um hotel 4 estrelas a partir de um conceito de cidade caminhável. Serão quatro prédios ao todo com previsão de entrega para o final de 2028. Conforme apontou Battistella, 60% dos imóveis já foram comercializados.
