Holding ECB lança construtora Ce8 em Passo Fundo

De Passo Fundo

A holding ECB, do empresário Erasmo Carlos Battistella, responsável pela Be8 e pelo projeto imobiliário Icon ECB em Passo Fundo realizou, na manhã desta quinta-feira (25), um novo “braço” de negócios: uma construtora. O anúncio do empreendimento, chamado Ce8, foi anunciado por Battistella à imprensa durante café da manhã que reuniu autoridades da cidade da Região Norte do Rio Grande do Sul.