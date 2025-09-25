Operadora do Aeroporto Charles de Gaulle deverá atuar em terminais gaúchos

de Passo Fundo

, que será realizado às 12h de sexta-feira, dia 26 de setembro. Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (25), o empreendedor afirmou que a parceria para operação dos terminais deverá ser realizada com a Egis, mesma empresa responsável pelo Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris.“Recebemos com alegria a informação de que fomos habilitados na B3 para o leilão., que tem operações aeroportuárias no mundo inteiro. Um deles, o Charles de Gaulle, é um aeroporto enorme”, afirmou Battistella.