ECB Holding é a única interessada na concessão dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo

De Passo Fundo,

holding do empresário passo-fundense Erasmo Carlos Batistella, chamada ECB leilão dos aeroportos de Santo Ângelo e Passo Fundo, que será realizado na sexta-feira, dia 26 de setembro, na B3, em São Paulo. O nome da interessada foi anunciado nesta quinta-feira (25).



O empresário, que preside a Be8, também anunciou durante a manhã, em um café com a imprensa, o lançamento de uma construtora, a Ci8, que fará o empreendimento imobiliário Icon ECB no Centro de Passo Fundo. Com o leilão, a holding expande ainda mais suas áreas de atuação.



A concessão dos aeroportos ocorrerá por parceria público-privada (PPP) e a empresa responsável deverá manter e expandir os terminais ao longo de 30 anos. Os investimentos são estimados em R$ 102,2 milhões, a serem distribuídos entre os dois aeroportos.



Este é o segundo leilão dos terminais, visto que não houve empresas interessadas na primeira tentativa. , foi a única empresa credenciada no, que será realizado na sexta-feira, dia 26 de setembro, na B3, em São Paulo. O nome da interessada foi anunciado nesta quinta-feira (25).O empresário, que preside a Be8, também anunciou durante a manhã, em um café com a imprensa, o, que fará o empreendimento imobiliário Icon ECB no Centro de Passo Fundo. Com o leilão, a holding expande ainda mais suas áreas de atuação.A concessão dos aeroportos ocorrerá por parceria público-privada (PPP) e a empresa responsável deverá manter e expandir os terminais ao longo de 30 anos.Este é o segundo leilão dos terminais, visto que não houve empresas interessadas na primeira tentativa.

“Por mais que seja uma concessão estadual, temos uma expectativa muito boa. Esperamos que a empresa consiga absorver nosso aeroporto e cada vez termos mais voos para Porto Alegre e Florianópolis, tornando-se o maior aeroporto aqui do interior do Estado”, pontuou o vice-prefeito Coronel Ceolin (MDB), presente no evento. Atualmente, o Aeroporto Lauro Kurtz possui três voos diários, todos a São Paulo. O prefeito, Pedro Almeida (PSD), está acompanhando o leilão em São Paulo.