Pioneira em ESG, UnidaSul lança Relatório de Sustentabilidade 2024

Original de Esteio, a UnidaSul, uma das maiores supermercadistas da região sul do Brasil, está apresentando oficialmente o seu Relatório de Sustentabilidade 2024. O documento reúne resultados e as principais iniciativas que se encaixam nos pilares ESG (sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, em português Ambiental, Social e Governança), que refletem o impacto da empresa na sociedade.

Adilson Neuhaus, diretor administrativo da UnidaSul, explica que a empresa, embora já realizasse muitas ações sociais e ambientais, decidiu formalizar seus esforços criando seu primeiro relatório de sustentabilidade após uma conversa com seus acionistas. Segundo ele, esse relatório é pioneiro no setor e foi elaborado com a ajuda de uma consultoria externa e um comitê estratégico interno.

“Até mesmo antes da criação do relatório, nós já fazíamos muita coisa nos termos de ESG. Só não tínhamos esse levantamento. Então percebemos a oportunidade de entrar no programa ESG e ter um diagnóstico de maturidade do que a gente exercita hoje. E para nós foi muito gratificante porque nós percebemos que muitas coisas a UnidaSul já faz tanto no campo social, no campo de governança, ambiental”, destacou.

O diretor de administrativo da UnidaSul afirma que os pilares que compõem a sigla são considerados fundamentais, pois dão uma estrutura maior para a empresa poder crescer. Assim, o próprio ESG atua como uma base essencial para a geração de resultados.

“Entendendo que as empresas talvez tenham uma interpretação equivocada do ESG, imaginando que isso não seja uma uma prioridade dentro da companhia, mas isso é um movimento que trata da sustentabilidade mesmo, ou seja, da manutenção do crescimento. É isso que nós percebemos: que dentro do ESG nós conseguimos ter uma manutenção da nossa sustentabilidade e pilares também de crescimento. Se você tem um ESG com base nesse crescimento, isso o torna mais robusto e mais sustentável também”, enfatizou.

Visita ao JC do Diretor Administrativo do Grupo UnidaSul, Adilson Neuhaus

Recebido no Jornal do Comércio pelo diretor comercial Guilherme Bunse, na tarde desta terça-feira (23), Neuhaus apresentou o Relatório de Sustentabilidade 2024, reafirmando o compromisso da empresa com os negócios, pessoas e com o planeta.

O diretor administrativo da UnidaSul destacou a abrangente atuação da empresa no âmbito social, quando citou a três programas principais: o Gente Unida, que apoia pessoas à margem do mercado de trabalho; o Troco Solidário, que arrecada doações de centavos dos clientes para atender 27 entidades no estado, já tendo acumulado cerca de R$ 1 milhão desde o início do programa; e o Troca de Carinho, um programa de parceria que assiste escolas, cursos e creches em diversas cidades de atuação.

Na área Ambiental, a companhia concentra esforços no resgate e destino de embalagens geradas pelo transporte de produtos, na implementação da Logística Reversa para o descarte de produtos impróprios para consumo, além do recolhimento e descarte adequado de lâmpadas e pilhas, mantendo parcerias com empresas certificadas para esses processos. Segundo o relatório, também, mais de 11,2 mil módulos solares foram instalados e 2,8 mil toneladas de materiais foram recicladas.

Por fim, no pilar de Governança, a UnidaSul - que resultou da fusão de duas empresas familiares em 2006 - estabeleceu um trabalho de profissionalização e criou uma estrutura que inclui o Conselho de Acionistas, um Conselho Consultivo e sete comitês estratégicos, como o Comitê de Finanças e Gestão de Riscos e o Comitê de Gestão de Riscos de TI.

Nesse sentido, Neuhaus afirma que a empresa espera ver o Relatório de Sustentabilidade e o programa de ESG ao acesso de todos. O principal objetivo, segundo ele, é que a população tome conhecimento do nível de qualidade que a empresa está empregando e das ações que estão realizando.

“Queremos que chegue a toda a sociedade. A todo mundo. E o grande segredo é fazer chegar a todos os nossos 7,5 mil funcionários esse programa, para que eles também multipliquem isso”, afirmou.

Além do relatório, Neuhaus detalhou o ambicioso plano de expansão da UnidaSul. A empresa trabalha com as bandeiras Rissul - focada em supermercados - e Macromix - focada em atacarejos. Segundo ele, a empresa espera abrir mais de 16 lojas em quatro anos. Em 2025, já são esperadas a abertura de 3 lojas: uma para o final de outubro e duas adicionais para o final de dezembro, seguidas por mais quatro lojas no ano seguinte.

Entre os novos mercados, ele antecipa uma grande operação para Porto Alegre, e há planos para inaugurar o primeiro atacarejo na cidade de Gramado, programado para 2027. Isso, segundo Neuhaus, deve aumentar significativamente o quadro de funcionários da empresa. “Com o avanço dessas 16 lojas, certamente nós vamos chegar a 10.000 pessoas nos próximos 4 anos, pois já somos hoje mais de 7.500 funcionários e devemos chegar a 8.000 até o final do ano”, afirmou.